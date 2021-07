Peregrine Connect annonce la sortie révolutionnaire de Neuron ESB 3.7.5





Cartographie des données, conteneurisation des paramètres et planification des processus opérationnels...Des fonctionnalités à la fine pointe de la technologie permettent aux utilisateurs d'accroître leur productivité jusqu'à 400 % :

IRVINE, Californie, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Peregrine Connect, la plateforme d'intégration de pointe pour applications, API et flux de travail, annonce aujourd'hui la sortie de Neuron ESB 3.7.5 de Peregrine Connect. En tant que partie intégrante de la plateforme d'intégration Peregrine Connect, Neuron ESB fournit des fonctionnalités et des installations d'exécution critiques qui simplifient la conception, le déploiement et la gestion des besoins d'intégration d'entreprise d'une organisation.

Neuron 3.7.5 de Peregrine Connect fournit une suite d'applications qui aident les organisations à répondre à toute demande d'intégration ? des applications sur site et cloud aux divers dispositifs et sources de données. À l'aide de la plateforme d'intégration Peregrine Connect, il est possible de simplifier, de déployer et de surveiller un certain nombre de charges de travail, de la gestion des API et du flux de travail automatisé aux flux d'intégration programmés et aux alertes et notifications.

Assurer l'intégration moderne pour accroître l'efficacité opérationnelle des entreprises de toutes tailles

Neuron ESB 3.7.5 se concentre sur l'agilité et la facilité d'utilisation, permettant aux clients de réduire le coût total de possession tout en éliminant de nombreux développements, déploiements et complexités opérationnelles rencontrés avec de nombreux produits concurrents.

« Avec chaque version de Neuron ESB, nous nous efforçons continuellement de fournir des fonctionnalités conviviales et une productivité hors norme. Neuron 3.7.5 ne fait pas exception, ajoutant la cartographie des données, la conteneurisation des paramètres, et bien plus encore. Nous avons clairement battu les fonctionnalités de nos concurrents et les offres de prix », a déclaré Marty Wasznicky, VP de produit chez Peregrine Connect. Les nouvelles fonctions augmentent l'efficacité organisationnelle et offrent une solution 'no-code' à nos clients. »

Neuron ESB 3.7.5 ajoute de nouvelles fonctionnalités intéressantes à la plateforme d'intégration Peregrine Connect, notamment les fonctionnalités suivantes :

