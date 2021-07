Reply a été classifié comme « Visionnaire » dans le Magic Quadrant de Gartner 2021 des Systèmes de Gestion d'Entrepôt pour la deuxième année consécutive





Reply a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu par Gartner comme un Visionnaire dans le Magic Quadrant des systèmes de gestion d'entrepôt et ce, pour la deuxième année consécutive.

Gartner définit un système de gestion d'entrepôt (WMS) comme "une application logicielle qui aide à gérer et à exécuter intelligemment les opérations d'un entrepôt ou d'un centre de distribution (DC)". Les deux suites de solutions WMS propriétaires de Reply, LEA ReplyTM et Click ReplyTM sont reprises dans le rapport de cette année. LEA ReplyTM (Logistics Execution Architecture), le WMS d'avenir de Reply, est une plateforme très pointue d'exécution de la chaîne d'approvisionnement composée de microservices commerciaux prêts à l'emploi qui peuvent être combinés pour réaliser rapidement de nouvelles solutions répondant à des besoins commerciaux spécifiques. Click ReplyTM est la suite opérationnelle d'entrepôt qui assure des opérations efficaces et un contrôle précis des processus d'exécution de la chaîne d'approvisionnement pour les entrepôts de distribution et les usines de production.

Suite à l'évaluation par Gartner de 18 grands fournisseurs mondiaux de systèmes de gestion d'entrepôt, Gartner a positionné Reply dans le quadrant des Visionnaires.

"Nous sommes très fiers d'être reconnus par Gartner, pour la deuxième fois de suite, comme un Visionnaire dans le Magic Quadrant pour les WMS. Cette reconnaissance reflète notre ambition d'être continuellement à l'avant-garde des évolutions technologiques dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et d'offrir à nos clients les outils et le soutien à 360 degrés pour faire face aux défis commerciaux nouveaux et imprévus." a déclaré Domenico Piantelli, Senior Partner chez Reply.

