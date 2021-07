mLogica annonce un partenariat stratégique avec Atos, le leader mondial de la transformation numérique





mLogica, LLC, un chef de file mondial de l'analyse des big data à grande échelle et de la modernisation cloud, a annoncé aujourd'hui avoir passé un accord de collaboration stratégique avec le leader mondial de la transformation numérique, Atos. Innovateur renommé en matière d'analyse avancée et de modernisation du cloud, mLogica propose un logiciel exclusif qui facilite la translation des codes des plateformes sur site, obsolètes, vers une architecture cloud moderne.

Atos fournit des solutions sur mesure et de bout en bout pour tous les secteurs d'activités, dans 71 pays. Leader européen de la cybersécurité, du cloud et du calcul haute performance, l'entreprise est spécialisée dans les serveurs ultra-performants qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des calculs complexes et approfondis sur de très grands ensembles de données.

La nouvelle relation stratégique mise en place permettra aux clients des deux sociétés d'accélérer leurs modernisations distribuées et mainframes, vers la plateforme informatique avancée d'Atos ou vers le cloud public. De plus, et grâce à la convergence des systèmes ultra-performants de chaque entreprise, Atos et mLogica fourniront désormais CAP*M, une solution big data à l'échelle de multiples pétaoctets, à des clients mondiaux du secteur commercial, et public.

L'accord fait suite à la récente acquisition par mLogica du logiciel d'Atos, LIBER*M, qui facilite la modernisation des mainframes (unités centrales) d'IBM et d'Atos BullSequana, permettant à des systèmes datant de plusieurs décennies, et dont certains prennent en charge des marques mondialement reconnues, de migrer sans difficulté vers le cloud. L'accord permet également de renforcer l'offre de mLogica pour STAR*M , son portefeuille logiciel de migration automatisée.

« Depuis la création de mLogica en 2004, nous avons noué de solides alliances avec des intégrateurs de systèmes mondiaux, clés, permettant à des clients parmi les plus importants au monde, de moderniser leurs environnements d'entreprise, essentiels, via nos technologies de migration automatisées », déclare Amit Okhandiar, président et chef de la direction de mLogica.

Et d'ajouter : « Avec l'accent mis par Atos sur l'analyse nuagique de pointe, le big data à grande échelle, et la transformation numérique vers le cloud, le tout soutenu par l'intelligence artificielle et les solutions d'automatisation basées sur l'apprentissage automatique, les deux organisations peuvent désormais offrir à nos clients les tout derniers systèmes haute performance pour leur permettre de moderniser leurs environnements hérités et d'accélérer la réalisation de leurs objectifs commerciaux. »

Jérôme Sandrini, vice-président principal et directeur mondial de Sales Big Data, au sein de BDS Atos, est d'accord avec cette affirmation : « Avec la puissance de calcul d'Atos, la meilleure de sa catégorie, et notre solution pionnière, Quantum Learning Machine, nous contribuons à forger l'avenir de l'espace de l'information. Cette collaboration avec mLogica donnera aux clients de nos deux entreprises l'accès aux technologies les plus récentes et les plus innovantes, et notamment aux outils permettant d'automatiser la migration de leurs bases de données vers le cloud. »

La collaboration donne également à Atos et à ses clients l'accès à la solution de pointe, CAP*M , la plateforme big data hyperscale de mLogica. Les entreprises étant aujourd'hui confrontées à une énorme augmentation des volumes et des types de données provenant des médias sociaux, des appareils connectés et plus encore, CAP*M permet aux organisations d'ingérer et de stocker plus de cent téraoctets et jusqu'à plus de trois pétaoctets par jour, de données mixtes, grâce à quoi elles sont capables d'analyser ces grandes quantités de données suffisamment rapidement pour les exploiter de manière stratégique.

À propos de mLogica

La mission de mLogica est de contribuer à améliorer l'efficacité des entreprises grâce à la migration vers le cloud. Fondée par des professionnels d'entreprises technologiques, de premier plan, mLogica est spécialisée dans la migration des applications et des bases de données basées sur site, complexes et héritées, à la fois centrales et distribuées, vers le cloud.

mLogica tire parti de sa suite logicielle automatisée de modernisation des systèmes distribués, STAR*M, et de son logiciel de modernisation mainframe, LIBER*M, pour migrer des systèmes hérités vers le cloud. mLogica modernise également les applications big data avec son logiciel big data hyperscale à l'échelle du pétaoctet et plus, CAP*M, et les programmes de services gérés, TRAK*M, pilotés par logiciel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mlogica.com.

