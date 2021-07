WishUpon lance une nouvelle fonction de cadeau virtuel basé sur une wishlist





PARIS, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- WishUpon, qui figure dans le classement 2019 Future 40 de la STATION F des entreprises à fort potentiel de croissance et une entreprise membre de Born2Global Centre, a récemment lancé une fonction de cadeau virtuel basée sur une wishlist. L'application WishUpon est un service de wishlist qui permet aux acheteurs de regrouper leurs articles provenant de plusieurs centres commerciaux sur une seule « liste d'envies ». En substance, WishUpon permet aux utilisateurs de mettre tous leurs articles dans un seul « wishlist », au lieu de devoir utiliser un wishlist différent pour chaque magasin. Son plus grand avantage est qu'il évite aux utilisateurs de devoir se souvenir de l'endroit exact où ils ont vu les produits désirés lorsqu'ils sont prêts à faire un achat. Le service envoie également des notifications aux utilisateurs si le prix d'un produit figurant sur leur wishlist baisse. Avec la fonction de notification de prix de WishUpon, les utilisateurs peuvent acheter leurs produits préférés au bon moment et au meilleur prix. Les articles peuvent être ajoutés aux wishlists des utilisateurs via l'application mobile WishUpon ou via une extension de partage du navigateur mobile (Safari, Chrome, etc.). En installant l'extension de navigateur Chrome WishUpon, les utilisateurs peuvent également enregistrer ou visualiser les éléments de leur liste de souhaits sur leur PC.

La fonction de cadeau virtuel de WishUpon fonctionne comme suit :

L'utilisateur de WishUpon crée un registre de cadeaux d'articles sélectionnés dans sa wishlist et partage le registre de cadeaux avec d'autres personnes via Facebook messenger ou WhatsApp.

Toute personne qui reçoit le message avec le lien du registre de cadeaux peut sélectionner un article du registre de cadeaux, écrire et joindre son propre message, et ensuite envoyer le cadeau sélectionné à l'utilisateur de WishUpon

L'utilisateur de WishUpon fait ensuite l'« expérience » de recevoir le cadeau grâce à une vidéo animée de déballage

L'utilisateur de WishUpon confirme alors le cadeau et remplit son adresse pour l'expédition et d'autres détails pertinents (taille de l'article, couleur, etc.). L'utilisateur de WishUpon peut également écrire un message de remerciement à la personne ayant offert le cadeau qui est envoyé par email

Le donateur reçoit alors un courriel et complète le paiement de l'article offert

Bien que la fonction de cadeau virtuel ne soit actuellement disponible que pour iOS, une version Android est également en cours de développement pour une sortie dans un avenir proche.

Danbee Lee, directeur général de WishUpon, a déclaré : « On s'attend à ce que les cadeaux basés sur la wishlist augmentent la satisfaction de l'utilisateur avec les cadeaux numériques et offrent de la joie à travers l'expérience virtuelle d'offrir et de recevoir des cadeaux. » Cette fonction sera initialement proposée aux détaillants en tant que solution B2B au cours du second semestre de l'année.

Pour des informations plus détaillées sur WishUpon, rendez-vous sur le site www.wishupon.company.

À propos de WishUpon

WishUpon (www.wishupon.company) est une startup coréenne qui a réussi sa percée sur le marché français. C'est la première startup coréenne à être officiellement reconnue par la STATION F, le plus grand campus de startups au monde, basé à Paris. WishUpon a d'abord acquis une renommée internationale en 2019 lorsqu'il a été inclus dans l'émission FUTURE 40 de la STATION F et l'Apple Entrepreneur Camp. En 2021, elle a en outre été sélectionnée comme participante au L'Oréal Open Innovation Program. Actuellement, les consommateurs français représentent 50 pour cent des utilisateurs de WishUpon, suivis par les consommateurs américains (20 pour cent) et les consommateurs britanniques (10 pour cent).

À propos du Centre Born2Global

Le centre Born2Global (www.born2global.com) est une plate-forme de services à cycle complet pour l'expansion mondiale. Born2Global a établi la norme pour un écosystème de startups prospère en tant que principale agence gouvernementale coréenne relevant du ministère des sciences et des TIC depuis 2013. Born2Global a développé et transformé des startups pour qu'elles soient engagées, équipées et connectées au marché mondial.

