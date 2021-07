Fisher Investments lance le groupe Clientèle privée en Irlande





L'entreprise poursuit sa croissance rapide et étend ses services aux investisseurs privés irlandais

DUBLIN, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Ireland Limited, la filiale irlandaise de Fisher Investments, membre du groupe Fisher Investments, dont fait également partie la succursale française de Fisher Investments Europe, va désormais offrir des services de gestion d'investissement aux investisseurs et aux familles fortuné(e)s en Irlande. Cette annonce fait suite au lancement de services dédiés à la clientèle fortunée en Australie plus tôt cette année.

Pour Damian Ornani, PDG de Fisher Investments : « la décision d'étendre ces services à l'Irlande était logique compte tenu du succès remporté par notre modèle centré sur le client dans les autres pays européens. Il s'agit là d'un nouveau jalon dans la mission que nous nous sommes fixée d'améliorer l'univers d'investissement et d'aider une clientèle plus large au niveau mondial. »

« C'est un honneur pour nous d'aider nos clients fortunés irlandais à atteindre leurs objectifs financiers », ajoute Carrianne Coffey, Vice-Présidente exécutive senior du groupe Clientèle privée internationale de Fisher Investments. « Nous nous réjouissons de montrer aux investisseurs irlandais comment notre gestion de portefeuille sur mesure, notre service client personnalisé et notre engagement à faire toujours prévaloir leurs intérêts peuvent contribuer à optimiser leurs perspectives financières. »

L'entreprise recherche activement des candidats pour des postes de vente, de service et opérationnels en Irlande. Fisher Investments Ireland propose des conditions de rémunération attrayantes, des avantages intéressants et des plans de carrière flexibles. Tous les candidats, quels que soient leur formation et leur parcours professionnel, sont les bienvenus. Les personnes intéressées sont invitées à consulter le site FisherCareers.com pour découvrir les postes disponibles, en savoir plus sur les avantages proposés et poser leur candidature.

À propos de Fisher Investments Ireland

Fisher Investments Ireland Limited est une société à responsabilité limitée (private limited company) immatriculée en Irlande sous le numéro 623847 et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Le siège social de Fisher Investments Ireland est sis à l'adresse suivante : 2nd Floor, 3 George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 X5X0 Irlande. La société mère de Fisher Investments Ireland Limited, Fisher Asset Management, LLC, agissant sous le nom de « Fisher Investments », est établie aux États-Unis (numéro Delaware Secretary of State 3936233) et réglementée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (n° SEC 801-29362). Pour de plus amples informations sur Fisher Investments Ireland Limited, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.ie.

À propos de Fisher Investments Luxembourg, Sàrl et Fisher Investments Europe

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 opérant également sous le nom Fisher Investments Europe. Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe est réglementée en tant que société d'investissement par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») et autorisée à fournir certains services d'investissement tels qu'énumérés sur le site Internet de la CSSF (www.cssf.lu), y compris la gestion de portefeuille. La succursale française de Fisher Investments Europe est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 853 467 207 et réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») française sous le numéro de référence 26433. Fisher Investments Europe est également enregistrée en tant qu'intermédiaire auprès du Commissariat aux Assurances (« CAA ») sous le numéro 2020CM004 et est autorisée à proposer ses services d'intermédiation en assurance et à fournir des produits et services d'assurance. Fisher Investments Europe est enregistrée à l'ORIAS au Registre National des intermédiaires d'assurance dans la catégorie « Intermédiaire en assurance européen » sous le numéro 2020CM004 (www.orias.fr/). Pour de plus amples informations sur la succursale française de Fisher Investments Europe, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.com/fr-fr.

À propos de Fisher Investments

Fisher Investments est une société de conseil en investissement indépendant rémunérée par honoraires. Au 30/06/2021, Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 158 milliards EUR d'actifs à l'échelle mondiale, dont plus de 121 milliards EUR pour des investisseurs privés, 35 milliards EUR pour des investisseurs institutionnels et 1 milliard EUR au titre de plans de retraite de petites et moyennes entreprises américaines. Les activités de Fisher Investments se répartissent en trois groupes principaux : Clientèle privée, Institutionnels et 401(k) Solutions, qui accompagnent une clientèle internationale composée d'investisseurs divers. Ken Fisher, fondateur et président exécutif du groupe, a tenu la chronique « Portfolio Strategy » dans le magazine Forbes de 1984 à 2016, ce qui fait de lui le chroniqueur ayant travaillé le plus longtemps en continu pour le magazine. Au cours des dernières années, les chroniques de Ken ont été publiées sans discontinuer dans les grands médias de presque tous les pays d'Europe occidentale, ainsi que des principaux pays asiatiques, atteignant une couverture géographique et un volume de publication jamais égalés par aucun autre chroniqueur. Ken est également l'auteur de 11 livres, dont quatre best-sellers du New York Times sur le thème de la finance et des investissements. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.com.

