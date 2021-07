nurture.farm ? une plateforme numérique pour l'agriculture durable évolue pour intégrer le réseau OpenAgtm





nurture.farm ? une plateforme numérique pour les producteurs, les communautés agricoles et les systèmes alimentaires, évolue et étend sa portée mondiale dans le cadre du réseau OpenAgtm. Le réseau OpenAgtm a été conçu par UPL Ltd, un leader mondial en agriculture durable.

La plateforme nurture.farm promeut des agriculteurs résilients, rendant l'agriculture simple, rentable et durable pour les générations à venir grâce à des solutions technohabilitées couvrant chaque étape du cycle de vie de l'exploitation agricole. nurture.farm, incubée par UPL, fonctionnera en tant que plateforme ouverte dans la fourniture de produits, d'innovation et de mécanisation.

Dhruv Sawhney, directeur de l'exploitation et directeur des activités chez nurture.farm, a déclaré :

« L'impact de nurture.farm sur les communautés agricoles est un progrès significatif dans l'avancement de notre mission qui consiste à réimaginer la durabilité de l'agriculture dans le monde entier et à aider les agriculteurs à s'assurer un avenir meilleur. Notre plateforme numérique aide les communautés agricoles qui sont confrontées à un certain nombre de risques et de défis externes concurrents, notamment des régimes climatiques variables, l'insécurité financière et un manque d'accès à l'information et à la mécanisation. Nous démocratisons la technologie, créons une infrastructure partagée et unissons les agriculteurs et les acheteurs au sein d'une communauté mondiale engagée en faveur de la durabilité. Nous nous réjouissons à l'idée de lancer notre plateforme révolutionnaire sur de nouveaux marchés, alors que nous nous efforçons de changer la donne pour les agriculteurs et de rendre les systèmes alimentaires plus durables. »

« Nous sommes ravis d'accueillir nurture.farm au sein du réseau OpenAgtm, et enthousiastes à l'idée du rôle qu'ils joueront dans le cadre de notre mission, qui consiste à ouvrir des perspectives pour les agriculteurs, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable dans le monde entier », a déclaré Carlos Pellicer ? directeur de l'exploitation chez UPL Ltd. « En augmentant l'accessibilité aux solutions, aux technologies et aux services dont les cultivateurs ont besoin pour prospérer, nurture.farm crée un écosystème véritablement centré sur le client qui tient la promesse d'une prospérité partagée et alimente une croissance durable pour tous. »

Grâce à une approche holistique, nurture.farm a développé un écosystème complet de solutions intégrées visant à accroître l'accessibilité, la connectivité et la résilience, et obtenir des résultats durables. Les solutions clés sont les suivantes :

exploitation agricole ? soutient les agriculteurs à chaque étape du cycle de vie agricole en favorisant l'agriculture de précision à l'échelle grâce à des solutions de santé des cultures, des services de conseil, la mécanisation et la numérisation au niveau de l'exploitation.

détail ? permet aux détaillants et aux agriculteurs d'acheter des intrants agricoles authentiques et de haute qualité (protection des cultures, semences, matériel agricole, aliments pour animaux, etc.).

commerce ? met en relation les agriculteurs et les acheteurs grâce à la traçabilité de bout en bout des pratiques durables, à la transparence des informations et à un accès facile aux marchés.

durabilité ? encourage l'agriculture durable à l'échelle mondiale grâce à des pratiques régénératrices et récompense les agriculteurs qui les adoptent.

Lancée début 2020, nurture.farm s'est depuis développée en termes d'échelle et d'impact, appuyant désormais plus d'un million d'agriculteurs et 50 000 détaillants sur sa plateforme numérique, avec plus de 2,5 millions d'acres de terres agricoles desservies. La plateforme a été bien reçue par les utilisateurs en Inde, et plusieurs projets pilotes prometteurs sont en cours sur d'autres marchés clés, notamment aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Brésil et en Australie.

Dans le cadre de sa mission visant à créer des systèmes alimentaires durables, nurture.farm encourage les pratiques d'agriculture régénératrice à travers sa sélection de produits, de services et de projets. Elle est à l'origine de nombreux nouveaux programmes, notamment des programmes d'évitement du brûlage des chaumes, des produits biologiques, des crédits carbone et des programmes de récompense à l'appui de cette mission.

Jai Shroff, PDG mondial d'UPL Ltd., a déclaré :

« nurture.farm est l'une des initiatives les plus prometteuses au sein du réseau OpenAgtm, créant des possibilités pour les agriculteurs et les systèmes alimentaires du monde entier, assurant une prospérité partagée pour nos producteurs et leurs communautés, et soutenant la durabilité environnementale. Le succès des opérations de nurture.farm en Inde, ainsi que ses projets pilotes plus éloignés, démontrent la création de valeur que fournit la plateforme. Je me réjouis à l'idée de soutenir l'expansion future et l'impact de nurture.farm. »

Notes à l'attention des rédacteurs :

À propos d'UPL

UPL Ltd. (NSE : UPL et BSE : 512070) est un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables, fort de plus de 5 milliards USD de chiffre d'affaires annuel. Notre entreprise est motivée par son objectif. À travers OpenAgtm, UPL vise à faciliter le progrès pour la chaîne de valeur agricole dans son ensemble. Nous tissons un réseau qui redéfinit le mode de fonctionnement et de pensée du secteur tout entier, et accueillons les nouvelles idées, les innovations et les réponses inédites pour accomplir notre mission, aspirant à améliorer la durabilité de tous les produits alimentaires.

Nous sommes une des entreprises de solutions agricoles les plus importantes au monde, avec un portefeuille solide constitué de plus de 13 600 solutions de protection des récoltes biologiques et traditionnelles. Nous sommes implantés dans plus de 130 pays et comptons plus de 10 000 collaborateurs dans le monde entier. Pour plus d'informations sur notre portefeuille intégré de solutions tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, y compris les semences, l'après-récolte, ainsi que les services physiques et numériques, veuillez consulter upl-ltd.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook

À propos d'OpenAgtm

OpenAgtm est un réseau ouvert visant à créer une croissance durable pour tous - sans limites, sans frontières. Ensemble, nous réimaginons la durabilité, en réunissant tous les différents acteurs du système alimentaire - des agriculteurs aux producteurs de denrées alimentaires en passant par les consommateurs - dans un esprit de collaboration pour changer la façon dont l'ensemble du secteur pense, travaille et évolue. Grâce à l'agilité, à la créativité et à la coopération, et grâce aux nouvelles technologies, semences et solutions biologiques, jusqu'aux plateformes numériques, aux programmes de formation et aux partenariats, OpenAgtm est une porte ouverte, un coeur ouvert et une invitation ouverte à travailler ensemble pour construire des systèmes alimentaires durables, résilients et bénéfiques.

Pour en savoir plus sur OpenAgtm visitez upl-ltd.com/our-story/open-ag

