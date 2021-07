AMP Robotics s'associe avec un revendeur de recyclage de premier plan dans le cadre de ses efforts d'expansion en Europe





AMP Robotics Corp. (« AMP »), un pionnier de l'IA, de la robotique et des infrastructures pour l'industrie des déchets et du recyclage, étend sa présence en Europe alors que la demande pour les solutions d'IA et d'automatisation de l'entreprise augmente.

AMP a nommé REP-TEC Advanced Technologies, spécialiste de la fourniture, de l'installation et du support d'équipements de recyclage, en tant que revendeur et intégrateur officiel pour ses clients au Royaume-Uni et en Irlande. En outre, pour soutenir davantage l'expansion de ses activités en Europe, AMP a recruté Gary Ashburner en tant que directeur général européen pour développer l'infrastructure de l'entreprise dans la région. Basé au Royaume-Uni, M. Ashburner dirige l'acquisition de clients et de partenaires, le conseil avant et après-vente, la conception de systèmes, la fourniture, l'installation, la formation et le service.

« Nous constatons un intérêt croissant pour notre technologie et une adoption accrue de celle-ci aux États-Unis, les clients commandant de nouveau nos systèmes de tri robotique guidés par l'IA pour les installer dans d'autres installations qui leur appartiennent. Cela génère un solide pipeline aux États-Unis qui se reflète à l'échelle internationale, suite à l'installation de notre premier système de tri robotique en Europe à la fin de l'année dernière », a déclaré M. Ashburner. « Nous partageons un engagement à améliorer l'efficacité et la productivité des ressources mondiales avec REP-TEC, et nous sommes impatients de travailler avec un leader bien établi qui adopte également les nouvelles technologies et l'innovation, alors que nous poursuivons nos efforts pour moderniser et étendre les infrastructures de recyclage en Europe et dans le monde ».

L'expansion européenne d'AMP reflète une forte croissance des revenus d'une année sur l'autre et des investissements à l'échelle opérationnelle, rendus possibles par son dernier tour de table de 55 millions USD au début de l'année. La plate-forme d'IA de la société, AMP Neurontm, englobe le plus grand ensemble de données du monde réel connu de matériaux recyclables pour l'apprentissage automatique, avec la possibilité de classer plus de 100 catégories et caractéristiques différentes de matières recyclables, à travers le recyclage à flux unique, la ferraille électronique et les débris de construction et de démolition, et atteignant un rendement annualisé de reconnaissance d'objets de plus de 10 milliards d'articles.

« Nous sommes ravis de nous associer à AMP Robotics et de soutenir la croissance de l'entreprise au Royaume-Uni et en Irlande », a déclaré Colm Grimes, PDG de REP-TEC. « Nous sommes conscients du désir d'ajouter l'IA et la robotique à l'infrastructure de recyclage de l'Europe et pensons qu'AMP a développé un système qui changera l'économie de cette industrie. Nous installerons nos trois premiers systèmes de tri à grande vitesse AMP Cortextm plus tard cet été. Cela fournira un excellent site de référence au Royaume-Uni, avec la possibilité d'effectuer des essais de matériaux pour les parties intéressées ».

Pour approfondir sa pénétration du marché, AMP cherche activement à établir des partenariats de revendeurs supplémentaires en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en France.

À propos d'AMP Roboticstm Corp.

AMP Robotics modernise l'infrastructure mondiale de recyclage en appliquant l'IA et l'automatisation pour augmenter les taux de recyclage et récupérer économiquement les matières recyclables récupérées comme matières premières pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le système robotique à grande vitesse AMP Cortextm automatise l'identification et le tri des matières recyclables à partir de flux de matériaux mélangés. La plate-forme AMP Neurontm AI s'entraîne en permanence en reconnaissant différentes couleurs, textures, formes, tailles, motifs et même les étiquettes de marque, pour identifier les matériaux et leur recyclabilité. Neuron guide ensuite les robots pour ramasser et placer le matériau à recycler. Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout cela se produit à une vitesse surhumaine, avec une précision extrêmement élevée. AMP Claritytm fournit des données et une caractérisation des matériaux sur les matières recyclables capturées et manquées, aidant les entreprises de recyclage et les producteurs à maximiser la récupération. Avec des déploiements en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, la technologie d'AMP récupère les matières recyclables des collectes municipales, les matières premières précieuses des déchets électroniques et les matériaux à forte valeur des débris de construction et de démolition.

À propos de REP-TEC

La société REP-TEC a été créée avec pour vision d'améliorer l'efficacité globale des ressources grâce à l'automatisation et à l'exploitation de nouvelles technologies de recyclage des déchets. REP-TEC est spécialisée dans la conception, la fabrication, l'installation et le support d'une gamme de solutions de recyclage. Le portefeuille REP-TEC comprend des presses, des systèmes de convoyage, des compacteurs entièrement automatiques, et les systèmes robotiques à grande vitesse AMP Cortextm. REP-TEC se passionne pour l'innovation et explore les flux de travail des clients pour découvrir des opportunités d'améliorations significatives de l'efficacité. Avec une couverture dans tout le Royaume-Uni et l'Irlande, REP-TEC fournit un service après-vente et une assistance à l'échelle nationale qui répondent aux accords de niveau de service les plus exigeants.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 22:05 et diffusé par :