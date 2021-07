Soulmia lance CINQ sites localisés dans le monde pour offrir un meilleur service à la clientèle





HONG KONG, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Misant sur la grande popularité de son site Web international, Soulmia, la plateforme de shopping tout-en-un pour les passionnés de la mode faisant attention à leur budget, a annoncé le lancement de cinq nouveaux sites localisés pour le Chili, la France, l'Allemagne, le Mexique et le Royaume-Uni, dès juillet 2021.

Des contenus adaptés aux communautés locales et un soutien en ligne offert dans le fuseau horaire de la région permettent aux clients de communiquer facilement avec Soulmia. Les commandes provenant de différents endroits seront automatiquement reconnues, ce qui contribuera à accélérer le traitement et à améliorer le processus de livraison. Pour répondre aux demandes de clients de cultures différentes, les sites localisés offriront également de nouvelles collections inspirées des styles locaux. La stratégie de localisation de Soulmia comprend également des articles informatifs sur la mode et des promotions locales.

« Comme notre clientèle s'accroît à travers le monde, nous avons constaté que les exigences et les comportements en matière d'achat varient selon les cultures. Par exemple, nos clients britanniques préfèrent payer par virement bancaire et PayPal, tandis que nos clients allemands commencent souvent à acheter leurs vêtements d'été en mars, a déclaré Lily Liu, directrice des opérations de la marque Soulmia. Par conséquent, nous avons déployé une stratégie de localisation multilingue, et lancé des sites Web internationaux offrant des contenus localisés, afin de favoriser l'intégration aux cultures locales pour répondre aux diverses exigences des clients. »

Pour en savoir plus sur Soulmia, consultez le site Web de l'entreprise : https://bit.ly/3zdql2I.

Après le lancement, Soulmia prévoit d'organiser d'autres campagnes en collaboration avec des événements culturels locaux, par exemple l'Oktoberfest en Allemagne. Le plus grand festival de la bière au monde n'aura pas lieu cette année en raison de la pandémie, mais cela n'a pas refroidi l'enthousiasme des gens pour l'événement annuel. Pour célébrer avec les gens du monde entier, le site allemand de Soulmia offrira à ses clients des vêtements personnalisés et de très gros rabais. D'autres campagnes personnalisées seront lancées sur les différents sites de Soulmia.

Dès le début, Soulmia a connu du succès et obtenu l'appui de la clientèle dans le monde entier. La marque vend ses produits dans plus de 60 pays et régions en faisant appel à des services de courrier, d'envoi express et de colis, ce qui lui a permis d'augmenter sa notoriété au sein de différentes régions, y compris en Amérique du Sud, où son taux de croissance d'utilisateurs mensuel a atteint plus de 54 %. Les consommateurs sont également très présents dans des pays européens comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

À propos de Soulmia

Fondée en 2020, Soulmia est une marque internationale spécialisée dans la mode vestimentaire. Offrant de quoi se vêtir de la tête aux pieds et des accessoires, Soulmia propose plus de 500 nouveaux styles chaque jour, dans le but de devenir la plateforme de shopping tout-en-un pour les passionnés de la mode faisant attention à leur budget. La marque encourage tout le monde à afficher sa vraie nature et à exprimer ses opinions avec style et élégance.

