Casio lance le modèle de collaboration PAC-MAN avec un style rétro et amusant dans une montre à affichage numérique





TOKYO, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de l'A100WEPC, un modèle de collaboration mettant en vedette le jeu iconique PAC-MAN, populaire dans le monde entier. L'A100WEPC est basée sur la récente réédition de la montre à affichage numérique F-100, sortie initialement en 1978.

Le jeu d'arcade PAC-MAN est sorti pour la première fois en 1980 par BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (alors Namco), et il compte d'innombrables fans dans le monde entier. La montre F-100 est sortie en 1978 et était la première montre à quartz Casio dans un boîtier en résine, offrant des fonctionnalités avancées avec des fonctionnalités de chronomètre, d'alarme numérique et de calendrier.

La nouvelle montre A100WEPC est basée sur la montre A100 récemment sortie, qui reprend le design de la F-100 originale, y compris la disposition unique des quatre boutons à l'avant. Le style est conçu pour évoquer l'aspect amusant et rétro du jeu PAC-MAN. Le cadran de la montre présente des personnages colorés et pixelisés de PAC-MAN et de fantômes, et le logo ILLUMINATOR central est rendu en utilisant la police de caractères de PAC-MAN. Le design du cadran reproduit fidèlement l'écran du jeu PAC-MAN, jusqu'aux détails comme la ligne rose marquant la sortie du nid d'où émergent les fantômes. Le boîtier de la montre en plaqué or s'inspire de la couleur de la boîte du jeu d'arcade PAC-MAN. Le bracelet supérieur de la montre est gravé au laser avec un rendu de PAC-MAN poursuivi par des fantômes, et la scène inverse avec PAC-MAN poursuivant des fantômes est gravée sur le bracelet inférieur. Le dos du boîtier présente également le logo et les icônes de PAC-MAN.

La montre est livrée avec un emballage spécial imprimé des icônes des personnages de PAC-MAN et de l'écran de score du jeu, pour offrir le look complet du jeu PAC-MAN.

Plus d'informations : https://www.casio-intl.com/asia/en/news/2021/0720_a100wepc/

PAC-MANtm&©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1574722/A100WEPC.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1574723/image_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1574721/image3.jpg

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 21:00 et diffusé par :