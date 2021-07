Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du début de l'Aïd al-Adha





Aujourd'hui, les communautés musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde soulignent le début de l'Aïd al-Adha

OTTAWA, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - L'Aïd al-Adha, aussi appelé la fête du sacrifice, est l'une des fêtes les plus sacrées du calendrier musulman. Il marque la fin du pèlerinage annuel à la Mecque, en Arabie saoudite. La charité, le sacrifice et le sens de la communauté sont les valeurs au coeur de cette fête, qui est célébrée par les communautés musulmanes partout au Canada.

Au cours des prochains jours, les membres des communautés et des familles musulmanes se réuniront pour prier, échanger des cadeaux et des voeux, partager des repas et répandre la joie en faisant des dons à des organismes caritatifs et en aidant les personnes dans le besoin.

Nous sommes conscients que cette année a été difficile pour les communautés musulmanes au Canada, compte tenu des horribles conséquences des actes de racisme et de haine. Notre gouvernement reconnaît que l'islamophobie est inacceptable et qu'il faut l'aborder de front. C'est pourquoi nous tiendrons le Sommet national sur l'islamophobie, qui sera une occasion de réunir les membres de la communauté pour discuter des enjeux qui les touchent, parler de leurs expériences, échanger des idées et trouver des solutions. Le Sommet témoigne de notre engagement à construire un pays plus sûr et plus inclusif pour tout le monde, y compris les membres des communautés musulmanes.

Outre la tenue du Sommet, notre gouvernement s'est engagé à combattre l'islamophobie par des mesures telles que la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022, la création du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, l'adoption de la motion 103 visant à condamner l'islamophobie au Canada et la déclaration du 29 janvier comme Journée nationale de commémoration, qui favorise également la lutte contre l'islamophobie.

La motion d'initiative parlementaire 103 demande au gouvernement d'élaborer une stratégie pangouvernementale pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination religieuse, y compris l'islamophobie. Le gouvernement du Canada a investi plus de 23 millions de dollars pour soutenir les communautés vulnérables, notamment les communautés musulmanes, et renforcer l'infrastructure de sécurité des lieux de culte aux quatre coins du pays.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite toute la population à découvrir la diversité des communautés musulmanes au pays, à faire preuve d'empathie et de compréhension ainsi qu'à témoigner de la reconnaissance à l'égard de leur apport important.

Nous devons tous continuer à nous opposer à la haine et à l'intolérance pour bâtir ensemble un pays plus égalitaire et consciemment plus inclusif.

Portez-vous bien et soyez prudents. Aïd Moubarak!

