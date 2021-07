Le X5 de SonoScape est à bord pour fournir une imagerie ultrasonique dans l'espace





SHENZHEN, Chine, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le 17 juin, le vaisseau spatial Shenzhou-12, composé d'un équipage de trois astronautes, a été lancé dans l'espace; une avancée pour la construction en orbite basse de la station spatiale chinoise Tiangong, qui est en construction. Les astronautes resteront dans l'espace pendant trois mois pour mener des activités extravéhiculaires et des vérifications en orbite des principales technologies.

L'exposition prolongée à la microgravité entraîne de multiples changements physiologiques et biochimiques chez les humains, y compris un déconditionnement cardiovasculaire qui provoque une intolérance orthostatique, des troubles musculosquelettiques, des infections des voies urinaires. À l'heure actuelle, les ultrasons demeurent la modalité de choix pour le diagnostic et le traitement des urgences médicales dans l'espace[1].

Dans le cadre de cette mission, les astronautes ont effectué des examens par ultrasons pendant les vols spatiaux afin de surveiller leur état de santé. La China National Space Administration (CNAS) a choisi le X5 de SonoScape pour soutenir la recherche médicale dans l'environnement aéronautique. Il s'agit du premier système à ultrasons chinois à fonctionner en orbite pour aider à évaluer l'impact des vols spatiaux en microgravité de longue durée sur les astronautes.

« En assurant l'utilisation simple et la stabilité de notre système à ultrasons, nous avons réussi le programme rigoureux de qualification du matériel et d'essais d'acceptation, a déclaré M. Feng, directeur général de la division ultrasons chez SonoScape. Notre équipe de recherche et développement a repoussé les limites permettant à l'imagerie spatiale d'atteindre un niveau élevé; l'examen par ultrasons aérospatial donnera aux chercheurs une meilleure idée de l'apesanteur à long terme et du rayonnement sur le corps humain. »

Selon le China Manned Space Program, la construction de la station spatiale sera terminée d'ici 2022, ce qui permettra aux astronautes d'effectuer un long séjour et des expériences scientifiques, technologiques et d'application à grande échelle. SonoScape continuera d'appuyer la recherche médicale aérospatiale et de fournir des renseignements efficaces qui permettront d'améliorer les soins de santé des membres d'équipage.

Référence :

1.Law J, Macbeth PB. Ultrasound:from Earth to space. Mcgill J Med.2011:13(2):59

À propos de SonoScape

Fondé en 2002 à Shenzhen, en Chine, SonoScape s'est engagé à « prendre soin de la vie grâce à l'innovation » en fournissant des solutions d'échographie et d'endoscopie et des services de premier ordre. L'entreprise compte maintenant sept centres de recherche et développement situés à Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokyo, et Seattle ainsi que dans la Silicon Valley. SonoScape a investi près de 20 % de ses revenus dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années, et d'autres produits de pointe viendront d'ajouter à son portefeuille sous peu.

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 19:17 et diffusé par :