Bioelectronica annonce l'expansion de Hypercelltm pour la découverte d'anticorps, la clôture d'un financement de série A sursouscrit, la croissance de l'embauche locale et l'expansion des installations à Reno





Expansion d'Hypercelltm pour la découverte biopharmaceutique avec logiciel.

La création d'un deuxième site a permis d'augmenter la capacité des laboratoires de plus de 45 % et la capacité d'ingénierie de plus de 70 %.

RENO, Nevada, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Bioelectronica® Corporation (« Bioelectronica ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un montant non divulgué dans son tour de financement de série A en raison de l'intérêt accru pour Hypercelltm, un nouvel outil matériel qui peut être utilisé pour découvrir de nouveaux anticorps en utilisant la vision par ordinateur, qui sont industriellement et technologiquement opportuns et pertinents. Ceci est prouvé par le fait qu'Hypercell a récemment remporté un prix industriel à l'ISAC, un leader dans le domaine de la cytométrie en flux. Les juges et le public ont unanimement reconnu que l'approche de Bioelectronica était la plus innovante par rapport à ses pairs.

« Une façon de voir Hypercelltm et la biologie numérique est comme une console de jeu vidéo, dans laquelle les chercheurs peuvent utiliser la programmation logicielle pour développer de nouveaux flux de travail contrôlés par logiciel pour les applications biopharmaceutiques comme la découverte d'anticorps et d'autres essais fonctionnels pour les applications biopharmaceutiques », a déclaré Jonathan Hull, cofondateur et PDG. « Personnellement, j'aime les analogies avec Nintendo® parce que je suis un fan de Tetris, mais c'est subjectif », a déclaré Hull.

Ce financement a permis d'accélérer le cheminement de Bioelectronica et de faire avancer les plans d'ouverture d'un troisième site de recherche dans le Nevada, augmentant effectivement l'espace de laboratoire et la capacité d'ingénierie de la société de 45 % et 70 %, respectivement. Il a également permis à la société de continuer à développer son équipe. Depuis janvier 2020, Bioelectronica a augmenté son équipe de 56 %. La société a activement recruté les meilleurs talents locaux à Reno, 62 % de tous les employés ayant été recrutés à l'Université du Nevada, Reno. Cette étape est un pas important pour Bioelectronica dans sa mission de développement d'Hypercell®, une plate-forme de nouvelle génération qui utilise du matériel électrofluidique en attente de brevet, des réactifs et la science des données pour accélérer les flux de découverte et de production biopharmaceutiques.

« En tant qu'entreprise biotechnologique locale à la croissance la plus rapide, nous nous sommes attachés à recruter les meilleurs talents locaux », explique Hull. « Alors que nous continuons à développer notre équipe, nous avons augmenté notre empreinte opérationnelle avec une nouvelle installation et nous investissons dans la croissance et le développement des employés pour nous assurer qu'ls sont prêts à réussir. »

« C'est incroyable de voir la trajectoire de croissance de Bioelectronica », déclare Orlando Gonzalez, capitaine (retraité) de l'armée américaine et conseiller de Bioelectronica. « L'entreprise continue de soutenir la croissance opérationnelle et promeut une excellente culture d'équipe. En témoignent les ateliers trimestriels de développement du leadership de la société, qui m'ont donné une véritable occasion de discuter avec l'équipe. Cette équipe a un énorme potentiel pour faire passer Bioelectronica au niveau supérieur. »

Les nouvelles embauches comprennent des talents techniques et commerciaux venant de Hamilton robotics, VWR et Europhins. Roger Chen, fondateur et directeur technique, travaillait auparavant chez Roche et est un fondateur et entrepreneur à succès. Hull a déclaré : « Je suis très fier de notre équipe et je suis optimiste quant à notre capacité à pénétrer le marché de la recherche dans les années à venir. Notre culture consiste à former et à promouvoir en interne, et cela porte déjà ses fruits. Notre équipe est exceptionnelle. »

L'entreprise envisage d'ouvrir des bureaux en Asie et en Europe pour répondre à la demande croissante de recherche et de nouveaux anticorps due à la pandémie. « Bien que Reno ait été un endroit idéal pour l'incubation, nous devrions peut-être envisager de nouveaux bureaux. Nous espérons pouvoir bientôt commencer à travailler sur de nouvelles thérapies cellulaires, à condition que nous puissions obtenir le capital de croissance dont nous avons besoin pour continuer à nous développer à ce rythme », déclare Hull.

À propos de Bioelectronica

Bioelectronica® est une société de biotechnologie en phase de recherche qui construit des outils numériques intelligents pour la découverte biopharmacetique, le criblage et le tri cellulaires. La technologie de plate-forme de Bioelectronica combine la vision par ordinateur, les réactifs biochimiques et l'électronique grand public pour permettre des flux de travail uniques contrôlés par logiciel. Nous pensons qu'en transformant la biochimie grâce à l'innovation numérique, nous modifions fondamentalement la vitesse et le prix de la découverte et du développement de thérapies. Pour plus d'informations sur la façon dont votre flux de travail peut bénéficier de l'innovation de Bioelectronica, contactez Jonathan Hull ou l'équipe à l'adresse hello@bioelectronica.com . Bioelectronica® et Hypercell® sont des marques déposées de Bioelectronica. Hypercell® est uniquement destinée à la recherche.

