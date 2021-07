Fiera Capital élargit son entente avec l'Institut canadien des actuaires afin de fournir des taux d'actualisation pour les contrats d'assurance en vertu de la norme IFRS 17





Ces courbes de référence aideront les membres de l'ICA dans leur évaluation de la valeur marchande des passifs d'assurance pour le nouveau modèle comptable

Ce partenariat avec l'ICA démontre le savoir-faire et l'expertise de Fiera Capital dans le domaine de l'actuariat d'assurance

MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son entente avec l'Institut canadien des actuaires (l'« ICA ») afin de fournir aux membres de l'ICA des courbes de taux d'actualisation selon la norme IFRS 17. Les courbes de marché et les courbes de référence ICA IFRS 17 de Fiera Capital (les « courbes d'actualisation IFRS 17 ») permettront aux actuaires des secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance maladie et des assurances IARD d'utiliser des approches à la juste valeur marchande et conformes au marché pour l'évaluation du passif des contrats d'assurance.

« Notre entente élargie avec l'ICA témoigne de la profondeur des connaissances et de l'expertise de Fiera Capital dans le domaine de l'actuariat d'assurance, et nous sommes fiers d'avoir été choisis par l'ICA pour lancer les courbes d'actualisation IFRS 17, a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital. Au cours des 10 dernières années, Fiera Capital s'est associée à l'ICA pour produire une courbe mensuelle de taux d'actualisation comptable ICA, qui permet aux promoteurs de régimes de retraite de sélectionner un taux d'actualisation comptable approprié aux fins d'évaluation des passifs des régimes de retraite et des prestations après la cessation d'emploi. Grâce aux courbes d'actualisation IFRS 17, nous renforcerons notre relation avec l'ICA et continuerons à simplifier le travail de nos clients, en permettant aux membres de l'ICA et aux professionnels de l'assurance de répondre plus facilement aux exigences de la norme IFRS 17. Nous estimons que cette entente élargie illustre le meilleur de Fiera Capital - nos capacités mondiales, nos solutions de pointe et nos connaissances. Nous avons hâte de mettre à profit notre expérience en matière de services de gestion d'actifs d'assurance pour fournir au secteur des renseignements essentiels qui les accompagneront dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires. »

Fiera Capital, qui gère des actifs de plus de 24 milliards de dollars canadiens au 7 juillet 2021 pour des clients du secteur de l'assurance, publiera gratuitement les courbes d'actualisation IFRS 17 tous les mois, ce qui aidera les membres de l'ICA à évaluer les passifs des contrats d'assurance et à se conformer aux directives actuarielles relatives aux exigences comptables de la norme IFRS 17, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023. La norme IFRS 17 remplacera la norme IFRS 4. Cette dernière a permis aux assureurs d'utiliser des méthodes comptables différentes pour évaluer des contrats d'assurance semblables, qu'ils souscrivent dans différents pays. Grâce à un cadre comptable cohérent sur tous les territoires soumis aux IFRS, la norme IFRS 17 permettra aux investisseurs, aux analystes et aux autres intervenants de comparer avec précision les compagnies d'assurance, les contrats et les secteurs.

« Les professionnels de l'assurance ont besoin de données de marché claires et précises lorsqu'ils déterminent les passifs des contrats d'assurance en vertu de la norme IFRS 17, a déclaré Jacqueline Friedland, FICA, présidente de l'ICA. Le premier service que nous avons lancé avec Fiera Capital, la courbe de taux d'actualisation comptable ICA a, au cours des 10 dernières années, changé la façon dont les gestionnaires d'actifs et les promoteurs de régimes de retraite évaluent les passifs liés aux prestations futures. Nous prévoyons que les courbes d'actualisation IFRS 17 aideront grandement les professionnels de l'assurance dans leur transition vers l'évaluation des passifs des contrats d'assurance selon la norme IFRS 17. Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Fiera Capital sur ces initiatives importantes et nous nous réjouissons de poursuivre cette relation productive. »

Les courbes d'actualisation IFRS 17 sont accessibles au public sur le site Web de Fiera Capital à l'adresse suivante : https://www.fieracapital.com/fr/marches-institutionnels/courbes-ica-irfs-17.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 172,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de l'Institut canadien des actuaires

L'Institut canadien des actuaires est l'organisme national et le porte-parole bilingue de la profession actuarielle au Canada. Nos plus de 6 000 membres se vouent à fournir des services et des conseils actuariels de la plus haute qualité. L'Institut fait passer l'intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 17:31 et diffusé par :