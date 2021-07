Riskified Ltd. annonce le lancement de son offre publique initiale





Riskified Ltd. (« Riskified »), une plate-forme de gestion de la fraude permettant un commerce électronique sans friction, a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre publique initiale de 17 500 000 actions ordinaires de catégorie A. L'offre consiste en 17 300 000 actions ordinaires de catégorie A offertes par Riskified et 200 000 actions ordinaires de catégorie A, à vendre par l'un des actionnaires existants de Riskified. Riskified ne recevra aucun produit de la vente des actions par l'actionnaire vendeur. Les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acheter 2 625 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires de Riskified au prix d'offre publique initial, moins les remises de souscription et les commissions. Le prix de l'offre publique initiale devrait s'élever entre 18 USD et 20 USD par action. Riskified a l'intention d'inscrire ses actions ordinaires de catégorie A à la Bourse de New York, sous le symbole boursier « RSKD ».

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC et Credit Suisse Securities (USA) LLC agissent en tant que principaux teneurs de livres pour l'offre proposée. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. et William Blair & Société, L.L.C. sont co-teneurs de livres de l'offre proposée. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC et Stern Brothers & Co. agissent en tant que co-gestionnaires pour l'offre proposée.

La proposition d'offre sera présentée uniquement par le biais d'un prospectus. Dès que celui-ci sera disponible, il sera possible de se procurer une copie du prospectus provisoire concernant l'offre, en s'adressant à Morgan Stanley & Co. LLC, a l'attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, en envoyant un courrier électronique à prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou en appelant le 866-471-2526 ; J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, en envoyant un courrier électronique à Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, ou par téléphone au 1-866-803-9204 ; et Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY, 10010 par courriel à newyork.prospectus@credit-suisse.com, ou par téléphone au 800-221-1037.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront pas être vendus et aucune offre d'achat ne pourra être acceptée, tant que la déclaration d'enregistrement ne sera pas entrée en vigueur.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

À propos de Riskified Ltd.

Riskified permet aux entreprises de réaliser le plein potentiel du commerce électronique en le rendant sûr, accessible et sans friction. Facilité de mise en oeuvre pour les commerçants Tirant parti de l'apprentissage automatique, qui bénéficie d'un réseau de commerçants mondial, la plate-forme de Riskified identifie l'individu derrière chaque interaction en ligne, aidant les commerçants, autrement dit les clients de Riskified, à éliminer les risques et les incertitudes de leur entreprise. En plus d'augmenter les ventes de ses commerçants, Riskified réduit la fraude et les autres coûts d'exploitation, tout en s'efforçant de leur offrir une expérience client supérieure, le tout comparé à leurs performances avant d'intégrer Riskified.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 17:10 et diffusé par :