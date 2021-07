Transport aérien régional - Votre gouvernement investit plus de 2,3 M$ pour l'aéroport de Gaspé





GASPÉ, QC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière totale de 2 302 979 $ à la Ville de Gaspé afin de l'appuyer dans le maintien des activités de l'aéroport Michel-Pouliot et la réalisation de travaux. Cette aide constitue un appui à l'activité économique locale et vient soutenir la mobilité interrégionale en Gaspésie.

Une somme maximale de 1 683 045 $ est octroyée dans le cadre du Programme de soutien aux aéroports régionaux (PSAR), dont l'objectif est de soutenir financièrement les administrations aéroportuaires régionales afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités et ainsi continuer à accueillir le trafic aérien, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

À ce montant s'ajoute une aide supplémentaire de 619 934 $ accordée spécifiquement pour le projet de prolongement de la piste de l'aéroport. Provenant du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR), cette bonification porte maintenant l'aide totale du gouvernement du Québec à 4 195 945 $ pour ce projet.

« Le transport aérien a souffert grandement des conséquences de la pandémie. La diminution du trafic aérien a occasionné une perte des revenus perçus par les administrations aéroportuaires et a ainsi compromis leur bilan financier. Toutefois, les aéroports régionaux doivent demeurer ouverts afin d'offrir un service à la population. C'est avec fierté que votre gouvernement leur accorde son appui, permettant ainsi de continuer à investir dans nos régions. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Pour l'aéroport de Gaspé, cette aide est importante, et même nécessaire, pour préserver la bonne gestion, l'entretien de ses installations et la sécurité des usagers. Pour les citoyennes et les citoyens de la région, c'est l'assurance d'avoir accès à des services aériens de proximité, qui sont primordiaux. Par son emplacement près du centre-ville, du secteur industriel et du réseau maritime, l'aéroport de Gaspé est un moteur incontournable du développement de la communauté régionale. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le soutien financier accordé par le gouvernement du Québec tombe à point nommé, alors que l'aéroport Michel-Pouliot a été particulièrement affecté par la pandémie de COVID-19, à l'instar des aéroports municipaux et régionaux partout au Québec. Cette aide financière nous permettra de maintenir ce service essentiel pour la relance économique de la région et pour les services d'évacuation d'urgence du système de santé, et ce, sans hypothéquer les finances de la municipalité. Le transport aérien régional est d'une importance capitale pour les régions excentrées, et je remercie le ministre pour son écoute et son appui face à cet enjeu prioritaire pour notre communauté. »

Daniel Côté, maire de Gaspé

Le PSAR couvre les pertes financières et les dépenses liées à la pandémie de COVID-19 de la période comprise entre le 1 er avril 2020 et le 31 mars 2022, et ce, jusqu'à concurrence du montant permettant l'atteinte de l'équilibre financier de l'organisme.

avril 2020 et le 31 mars 2022, et ce, jusqu'à concurrence du montant permettant l'atteinte de l'équilibre financier de l'organisme. Les administrations aéroportuaires admissibles sont les exploitants d'aéroport qui offraient, au 13 mars 2020, des services aériens commerciaux réguliers dont l'horaire était connu du public et la vente de billets, ouverte à celui-ci. Le 13 mars 2020 correspond à la date du décret déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois.

Le PAQIAR est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 millions de dollars. Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.

Le programme comprend trois volets :

Volet 1 - Réfection et amélioration des infrastructures et des équipements « côté piste »;



Volet 2 - Rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires;



Volet 3 - Équipements mobiles.

