Julia Computing lève 24 millions de dollars en série A. L'ancien PDG de Snowflake, Bob Muglia, rejoint le conseil d'administration





Le dernier financement permettra à Julia Computing d'étendre sa production de solutions Julia et de développer de nouveaux produits pour les secteurs pharmaceutique, énergétique, financier et autres.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Julia Computing, fondée par les créateurs du langage de programmation haute performance Julia, a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'une levée de fonds de série A de 24 millions de dollars menée par Dorilton Ventures, avec la participation de Menlo Ventures, General Catalyst et HighSage Ventures. Il a également été annoncé aujourd'hui que Bob Muglia, ancien PDG de Snowflake et ancien président de Microsoft pour les serveurs et les outils, rejoindra le conseil d'administration de Julia Computing.

Julia Computing utilisera les fonds pour développer et faire progresser JuliaHub, sa plate-forme cloud sécurisée et haute performance, et pour développer l'écosystème Julia. JuliaHub facilite le développement, le déploiement et la mise à l'échelle des programmes et modèles Julia que les scientifiques et ingénieurs de données adoptent à un rythme de plus en plus rapide. En plus d'être un produit de cloud computing à part entière, JuliaHub est une plate-forme pour d'autres applications révolutionnaires, telles que JuliaSim pour la simulation multi-physique, JuliaSPICE pour la simulation de circuits, et Pumas pour le produit de simulation pharmaceutique de la société partenaire de Julia Computing, Pumas-AI.

Julia Computing a été fondée par les créateurs de Julia, le langage de calcul haute performance le plus rapide et le plus simple pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'analytique, la science des données, la modélisation et la simulation. Julia est utilisée par plus de 10 000 entreprises dans le monde, dont AstraZeneca, BlackRock, Google, Intel, Microsoft, Moderna, Pfizer, ainsi que la NASA, la Federal Aviation Administration et la Federal Reserve Bank of New York.

« Les merveilles du monde d'aujourd'hui sont créées à l'aide de modèles numériques. Les circuits de nos smartphones, les matériaux avancés, les produits pharmaceutiques et l'aéronautique sont autant d'exemples de technologies avancées construites à l'aide de la modélisation numérique. Bien que ces progrès aient été étonnants, les outils et les systèmes qui soutiennent ces efforts datent de plusieurs décennies et ne peuvent pas tirer pleinement parti du cloud », a déclaré Bob Muglia, membre du conseil d'administration de Julia Computing. « L'équipe de Julia Computing a bouleversé ce monde en construisant JuliaHub, une plate-forme moderne pour la modélisation technique et scientifique. JuliaHub est prêt à faire progresser le calcul scientifique et à permettre d'apporter des solutions qui offriront de nouvelles générations de produits et de services que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. »

Développé à l'origine au MIT, le langage de programmation Julia a été téléchargé plus de 29 millions de fois par des utilisateurs du monde entier, dont des milliers de développeurs de logiciels libres qui ont contribué à Julia et à ses 6 000 packages enregistrés. Plus de 1 500 universités dans le monde utilisent et enseignent Julia, y compris des institutions de classe mondiale telles que le MIT, Stanford et l'UC Berkeley.

La communauté a connu une croissance exponentielle depuis que Julia a été présentée au public en 2012. Julia aide les scientifiques et les ingénieurs à s'attaquer à des problèmes de science des données à grande échelle et résout le « problème des deux langages » en éliminant le processus en deux étapes de test, de modélisation et de prototypage dans un langage de haut niveau (tel que Python, Matlab ou R), puis de réécriture dans un deuxième langage de plus bas niveau, plus rapide (tel que C ou C++) pour la production et la mise à l'échelle. JuliaCon, le rassemblement annuel de la communauté Julia, qui a lieu du 28 au 30 juillet, se déroule en ligne et est gratuit pour tous cette année.

« L'informatique technique est aujourd'hui enlisée dans une ornière », a déclaré Viral Shah, cofondateur et PDG de Julia Computing et co-créateur de Julia. « Les scientifiques de données et les ingénieurs utilisent des produits conçus il y a plusieurs décennies. JuliaHub permet de concevoir de nouveaux médicaments et thérapies, de développer de nouvelles batteries, de simuler une mission spatiale et de cartographier l'univers, tout en utilisant moins de ressources informatiques et en réduisant les émissions des centres de données. Nous définissons véritablement l'avenir de la science des données et de la simulation, et c'est palpitant de contribuer à ces innovations passionnantes. Renforcés par notre dernier financement, nous sommes impatients de faire évoluer notre équipe et de mettre les superpouvoirs de Julia au service de plus d'industries et d'applications. »

Daniel Freeman, qui a dirigé l'investissement de Dorilton Ventures, explique : « Nous sommes ravis de diriger cet important tour de table et de nous associer à Julia Computing. Julia Computing est au centre même de l'informatique technique, un marché mondial substantiel avec d'importantes barrières à l'entrée. Les technologies d'apprentissage automatique et d'IA de Julia permettent de simuler plutôt que d'approximer, ce qui change l'économie de l'analyse informatique et des découvertes scientifiques. Il s'agit d'une entreprise véritablement transformatrice avec un fort potentiel de réussite. »

Tim Tully, partenaire de Menlo Ventures, est du même avis : « Notre stratégie consiste à investir dans des entreprises qui développent les meilleures technologies en cloud, et nous pensons que l'opportunité de soutenir l'équipe et les produits fantastiques de Julia Computing s'intègre naturellement à notre portefeuille. Nous voyons plusieurs startups qui développent leurs activités en utilisant Julia, pas seulement dans la communauté du calcul scientifique, mais aussi plus généralement dans un large éventail d'entreprises et d'industries. Nous attendons de grandes choses de la part de l'équipe de Julia Computing et nous sommes enthousiastes à l'idée de participer à leurs futurs succès. »

Pour plus d'informations sur Julia Computing, veuillez consulter le site www.juliacomputing.com.

Julia Computing recrute actuellement. Veuillez consulter le site https://juliacomputing.com/jobs/ pour plus d'informations et pour postuler.

À propos de Julia Computing

Julia Computing a été fondée en 2015 par l'ensemble des créateurs du langage de programmation Julia. La société fournit des solutions informatiques d'entreprise évolutives par le biais de sa plate-forme JuliaHub. L'entreprise s'est récemment concentrée sur la création d'une suite d'outils modernes de modélisation et de simulation améliorés par le ML, tels que le cadre Pumas pour la simulation pharmaceutique, JuliaSim pour la simulation multiphysique et JuliaSPICE pour la simulation de circuits. Julia résout le problème des deux langages en offrant de hautes performances et une facilité d'utilisation dans un seul langage. Julia est utilisée par plus de 10 000 entreprises et plus de 1 500 universités. Les créateurs de Julia ont remporté le prestigieux prix James H. Wilkinson pour les logiciels numériques et le prix Sidney Fernbach.

À propos de Dorilton Ventures

Dorilton Ventures réalise des investissements minoritaires importants dans des entreprises technologiques en phase de démarrage ou de développement intermédiaire, axées sur des segments centrés sur les données, tels que l'infrastructure informatique, la science des données et la cybersécurité.

