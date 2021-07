Logements locatifs pour plus de 300 familles à Brampton





BRAMPTON, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Chaque Canadien mérite d'avoir un logement sûr et abordable. Pour remédier aux coûts élevés du logement en Ontario et dans tout le pays, le gouvernement du Canada continue à investir judicieusement dans le secteur du logement locatif. Ces investissements nous aideront à bâtir des communautés plus fortes, à créer des emplois et à faire croître notre classe moyenne, et ce, tout en venant en aide aux Canadiens vulnérables et en cherchant à mettre fin à l'itinérance.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de près de 120 millions de dollars pour aider à la construction d'un nouvel immeuble écoénergétique à logements multiples de 26 étages à Brampton, en Ontario. Ce projet permettra à plus de 300 familles locales d'avoir accès à des logements locatifs.

Une offre stable et fiable de logements locatifs est essentielle pour faire en sorte que davantage de Canadiens aient accès à des logements abordables adaptés à leurs besoins. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, qui octroie des prêts assurés et à faible coût aux promoteurs et aux municipalités en vue de la construction de ce type de logements partout au pays, là où le besoin en la matière se fait sentir.

Depuis 2015, grâce à des programmes comme l'Incitatif à l'achat d'une première propriété et l'Initiative pour la création rapide de logements, le gouvernement du Canada a permis à plus d'un million de Canadiens d'avoir un endroit sûr et abordable où habiter. Le gouvernement est déterminé à éliminer l'itinérance chronique au Canada, et poursuivra ses efforts en vue de faire croître la classe moyenne, de rebâtir des communautés fortes et de rendre la vie plus abordable pour la population canadienne.

« Nous savons que trouver un logement abordable représente un défi pour de nombreuses personnes dans les communautés à travers le pays. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les familles de Brampton, et le gouvernement du Canada entend continuer à investir pour élargir les options de logement abordable pour tous. Nous continuerons à faire tout notre possible pour que chaque personne puisse trouver un endroit où vivre, élever sa famille et bâtir son avenir. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Chaque Canadien a le droit d'un véritable chez-soi. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs au moyen de projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui à Brampton. Ces nouveaux logements locatifs permettront aux familles d'avoir un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin. Voilà un exemple concret des retombées de la Stratégie nationale sur le logement. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (IFCLL) est mise en oeuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La SNL du Canada est un plan ambitieux sur dix ans. Elle prévoit des investissements de plus de 72 milliards de dollars en vue d'offrir un chez-soi à plus de Canadiens.?Lancée en 2017, la SNL assure la construction et la rénovation de milliers de logements, et apporte un soutien aux ménages en leur permettant d'accéder à un logement abordable.

Grâce à l'IFCLL, le gouvernement du Canada soutient la construction de plus de 71 000 nouveaux logements locatifs.

Pour aider les Canadiens à trouver des logements abordables, le gouvernement fédéral prévoit dans son budget de 2021 un nouveau financement de 2,5 milliards de dollars sur sept ans, ainsi que la réaffectation de 1,3 milliard de dollars annoncé précédemment, afin d'accélérer la construction, la réparation et le maintien de plus de 35 000 logements abordables.

Dans le cadre de la réaffectation des fonds, le Budget 2021 prévoit un montant de 300 millions de dollars sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023), provenant de l'IFCLL pour soutenir la conversion de propriétés commerciales vacantes en 800 logements locatifs. Ce plan donne l'occasion aux propriétaires et aux communautés d'envisager la conversion d'espaces excédentaires en logements locatifs et ainsi améliorer la qualité de vie des communautés urbaines et les rendre plus abordables.

Le projet annoncé aujourd'hui est situé au 40 Lagerfeld Drive, à Brampton, en Ontario, et sera réalisé par The Daniels Corporation et la Fiducie de placement immobilier (FPI) Propriétés de Choix. Comptant parmi les grands promoteurs immobiliers du Canada, The Daniels Corporation a bâti plus de 30 000 maisons et copropriétés dans la région du Grand Toronto au cours des 35 dernières années. La FPI Propriétés de Choix est l'une des principales FPI au Canada.

