Adagio Therapeutics nomme David Hering, spécialiste international de la vaccination contre la COVID-19, au poste de directeur des opérations





Adagio Therapeutics Inc., la société biotechnologique mettant au point des anticorps hautement différenciés avec un fort effet neutralisant sur les coronavirus, a annoncé aujourd'hui que David Hering avait été désigné directeur des opérations de l'entreprise. M. Hering arrive chez Adagio après avoir travaillé chez Pfizer, où il a dernièrement occupé le poste de responsable international des activités liées à l'ARNm, une entité spécifiquement créée pour optimiser la gestion des efforts de lutte contre la COVID-19, et où il a par ailleurs supervisé le lancement des tout premiers vaccins au monde contre la COVID-19.

« Nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir David dans l'équipe. Ayant dirigé la préparation et le lancement du tout premier vaccin contre la COVID-19, puis le déploiement de celui-ci aux États-Unis et dans le monde entier, il apportera son expérience et ses connaissances inégalées à Adagio », a déclaré le Dr Tillman Gerngross, cofondateur et PDG d'Adagio. « La COVID-19 demeure un défi d'envergure mondiale, à l'heure où de nouveaux variants potentiellement mortels font constamment leur apparition. Nous sommes déterminés à lutter contre ceux-ci à l'aide d'ADG20, notre produit candidat qui, s'il est autorisé, pourra agir à la fois comme traitement et comme agent prophylactique. Étant donné l'importante opportunité que peut représenter selon nous l'ADG20, parallèlement à nos autres programmes basés sur de nouveaux anticorps, il est essentiel pour nous de continuer à renforcer notre équipe pour soutenir les avancées tout au long des essais cliniques et pour nous préparer à la mise sur le marché anticipée de l'ADG20, afin que celle-ci se déroule au bénéfice du plus grand nombre. »

« La pandémie de COVID-19 est une catastrophe mondiale sans précédent à laquelle personne n'était préparé, mais à laquelle les pionniers de l'industrie pharmaceutique ont essayé de répondre de manière constructive. Adagio est l'un d'entre eux et j'ai été impressionné par sa stratégie pour créer et faire progresser efficacement les anticorps largement neutralisants, qui n'ont pas seulement le potentiel de résoudre la pandémie actuelle et l'apparition des variants, mais qui seront également utiles en cas de pandémies futures », a affirmé M. Hering. « J'ai passé ces dix-huit derniers mois à étudier la manière dont la COVID-19 avait affecté le monde, en me focalisant tout particulièrement sur la réduction des risques et de l'impact du virus sur la vie des gens. Je suis ravi de pouvoir mettre ces connaissances à la disposition d'Adagio et de travailler au sein de cette équipe exceptionnelle pour faire progresser notre pharmacopée et mettre au point les médicaments dont des millions de personnes ont besoin. »

David Hering est un chef de file expérimenté dans le domaine des sciences de la vie. Il peut se targuer d'avoir plus de 25 ans d'expérience dans la création et l'accroissement de valeur d'entreprises des secteurs pharmaceutiques et des sciences de la vie. M. Hering a passé la majeure partie de sa carrière à des postes de direction de franchises dédiées à la vaccination au sein d'entreprises pharmaceutiques de premier rang. Avant d'occuper son dernier poste en date chez Pfizer, il était président de Pfizer Amérique du Nord, où il dirigeait un ensemble de 700 personnes oeuvrant activement à l'élaboration d'un portefeuille de produits vaccinaux liés à la COVID-19 et aux maladies méningococciques et pneumococciques. Avant Pfizer, il a occupé diverses fonctions à responsabilités croissantes chez Novartis Vaccines. Plus récemment, lorsqu'il était responsable de Pfizer pour l'Amérique du Nord, il a dirigé l'entité responsable d'un portefeuille de quatre produits vaccinaux dédiés à la méningite et aux voyages. Auparavant, il avait été consultant pour Keystone Strategy où il dispensait ses conseils à des clients du secteur des biotechnologies. Il a par ailleurs occupé plusieurs fonctions axées sur la production chez Merck & Co. Inc. M. Hering est titulaire d'un MBA obtenu à la Harvard Business School et d'une licence en recherche opérationnelle et ingénierie industrielle de l'université Cornell.

À propos d'Adagio Therapeutics

Adagio est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur la découverte, le développement et la mise sur le marché de solutions basées sur les anticorps pour lutter contre les maladies infectieuses à potentiel pandémique. Le portefeuille d'anticorps de la société a été optimisé à l'aide des capacités de pointe d'Adimab en matière d'ingénierie d'anticorps. Il a par ailleurs été conçu pour offrir aux patients et aux praticiens un puissant dispositif alliant efficacité, large portée, protection durable (par prolongation de la demi-vie), productibilité et accessibilité financière. Le portefeuille d'anticorps contre le SARS-CoV-2 d'Adagio, emmenés par l'ADG20, comporte de nombreux anticorps largement neutralisants non concurrents, aux épitopes de liaison distincts. Pour l'ADG20, Adagio s'est assuré de disposer de capacités de production suffisantes grâce à l'intervention de fabricants sous contrat tiers jusqu'à la fin des essais cliniques et, si les autorités réglementaires l'autorisent, jusqu'au lancement commercial du produit. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.adagiotx.com.

