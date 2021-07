Cofense offre la première solution de sécurité pour courriels cloud-native du secteur pour Microsoft 365 et Google Workspace, déployable en moins d'une minute





Cofense®, principal fournisseur de solutions de détection et de réponse anti-hameçonnage (Phishing Detection and Response, PDR), a lancé aujourd'hui Cofense Protect MSP, une solution de protection anti-hameçonnage conçue pour les prestataires de services managés (MSP) dont le rôle est de protéger les petites et moyennes entreprises (PME) contre les attaques d'hameçonnage. 96 % des cyberattaques débutent par une tentative d'hameçonnage et 1,5 million de sites Web d'hameçonnage sont créés chaque mois. C'est pour cette raison que les MSP ont besoin de Cofense Protect MSP, une solution facile à déployer, ne nécessitant aucune maintenance continue, proposant une facturation mensuelle, offrant une interface unique pour les technologies au service de la formation et de la protection, et une architecture multi-tenant.

Cofense Protect MSP associe la vision par ordinateur (un domaine de l'intelligence artificielle) qui simule la façon dont les humains voient, avec les formations par simulation en conditions réelles de Cofense PhishMe. L'année dernière, notre technologie de vision par ordinateur a analysé plus de 180 millions de courriels et plus de 545 millions d'URL, reconnaissant en temps réel les menaces qui avaient contourné les environnements protégés par des passerelles de messagerie sécurisées (SEG) et celles qui avaient été neutralisées. Cofense PhishMe, la technologie de simulation d'attaque par hameçonnage utilisée par un quart des entreprises du Fortune 1000, est intégrée dans la même interface utilisateur. Elle permettra aux partenaires MSP de Cofense de simuler les dernières menaces connues pour contourner les environnements protégés par des SEG et donnera la possibilité aux employés de leurs clients de mieux résister aux attaques.

« Nous savons que les SEG actuelles basées sur des systèmes existants passent quotidiennement à côté d'attaques par hameçonnage, que ces passerelles sont coûteuses et ne sont pas conçues pour être déployées facilement dans des environnements cloud. Nous pouvons apporter notre aide aux MSP pour qu'ils réduisent le nombre de solutions de sécurité pour courriels pour leurs clients tout en minimisant les risques et les coûts. La solution Cofense Protect MSP s'active en un clic en moins d'une minute, elle a été conçue pour et protège déjà des centaines de MSP ainsi que leurs clients de tailles diverses », déclare Rohyt Belani, cofondateur et PDG de Cofense. « Et en intégrant les informations fournies par plus de 30 millions de clients Cofense à travers le monde, signalant des tentatives d'hameçonnage dans une boucle de rétroaction perpétuelle, tous les produits de détection et de réponse anti-hameçonnage de Cofense deviennent de plus en plus intelligents et rapides. Et cerise sur le gâteau, pour ainsi dire, l'offre comprend également une offre de formation et de sensibilisation de premier plan. »

Selon Gartner, « des méthodes et des techniques d'intelligence artificielle (IA) sont intégrées dans des systèmes dans de nombreux segments du marché de la sécurité, et potentiellement l'impact de cette technologie sur le développement de la détection des attaques pourrait être l'un des plus importants pour les cinq à huit prochaines années. L'impact de la technologie d'intelligence artificielle sur les systèmes de détection d'attaques suivra dans cet ordre-là les étapes réseau, modélisation, anomalies et tentative d'hameçonnage au cours des huit prochaines années1. »

De plus, Gartner déclare que « les responsables de produits innovants relèvent ces défis en introduisant des modèles d'IA qui ciblent une détection plus précoce des menaces de sécurité potentielles avec une plus grande précision et permettent aux analystes cybersécurité de hiérarchiser ces données plus rapidement afin de réduire les risques et d'obtenir des résultats à haute valeur commerciale ». La solution est la suivante : « Les modèles d'apprentissage automatique (ML) ont un appétit vorace pour les données et transforment ainsi le défi des volumes de données très importants en un atout. Plus vous les ?alimentez' avec des données de qualité, plus leur analyse devient précise et ?intelligente' dans la durée. Voici une solution aux règles établies et conventionnelles, les systèmes basés sur le ML apprennent, s'améliorent et deviennent plus efficaces au fil du temps2. »

« Cofense est particulièrement fier de lancer Cofense Protect MSP en tant que nouvelle offre de services pour les MSP », déclare Rob Iannicello, vice-président, Worldwide Channel and Alliances chez Cofense. « Les entreprises souhaitent que des simulations d'hameçonnage soient fournies à un prix raisonnable dans le cadre d'une solution de défense contre les attaques par hameçonnage en tant que service. Cofense Protect MSP fournit également, et peut-être avant tout, une protection gratuite contre les attaques par hameçonnage pour les MSP dans le cadre de notre programme ?protect your house'. Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires MSP pour générer d'importantes marges, créer de nouvelles sources de revenus, intégrer des options de facturation mensuelle et procéder aux déploiements une bonne fois pour toutes afin de protéger leurs clients contre les attaques par hameçonnage. »

Merci de vous rendre ici pour consulter le programme « protect your house » et pour un essai gratuit de Cofense Protect MSP ou ici pour planifier une démo.

Grâce à l' acquisition de Cyberfish et à l'intégration de la technologie de vision par ordinateur, Cofense permet d'éliminer le besoin pour les solutions existantes de sécurité pour courriels et les offres de sensibilisation à la sécurité indépendantes. Pour de plus amples renseignements sur les solutions de détection et de réponse anti-hameçonnage de Cofense, merci de consulter le site https://cofense.com/.

1, 2 Gartner, « Emerging Technologies: AI in Security Attack Detection », Mark Driver, Elizabeth Kim, Swati Rakheja, Rustam Malik, 10 mai 2021

À propos de Cofense

Cofense® est le chef de file des solutions de détection et de réponse anti-hameçonnage. Conçue pour les entreprises, la plateforme de détection et de réponse anti-hameçonnage (PDR) de Cofense s'appuie sur un réseau mondial de presque 30 millions de personnes signalant activement les activités d'hameçonnage suspectées, et dispose d'une automatisation avancée pour arrêter plus rapidement les attaques d'hameçonnage et conserver une longueur d'avance sur les intrusions. Au moment de déployer la gamme complète de solutions Cofense, les organisations peuvent montrer à leurs employés comment identifier et signaler un hameçonnage, détecter un hameçonnage dans son environnement et réagir rapidement pour résoudre les menaces. Avec une intégration optimale dans la plupart des grandes TIP (plateformes de surveillance des menaces), SIEM (gestion des informations et événements de sécurité), et SOAR (orchestration, automatisation et réponse de la sécurité), les solutions Cofense s'alignent facilement aux systèmes de sécurité déjà déployés. Parmi les clients de Cofense figurent des organisations du Global 1000 évoluant dans les secteurs de la défense, de l'énergie, des services financiers, de la santé et de la fabrication. Cofense sait comment améliorer la sécurité, renforcer la réponse face aux incidents et réduire le risque de transgression. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site www.cofense.com ou contactez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 15:20 et diffusé par :