La Ville de Saguenay reçoit 4 M$ du gouvernement fédéral pour maintenir la connectivité régionale et les emplois





Appui ciblé de Développement économique Canada pour les régions du Québec au transport régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

LA BAIE, QC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le transport aérien régional est crucial pour la croissance économique locale, la circulation des marchandises et la connectivité des Canadiens et des Canadiennes à travers le pays. La pandémie aura engendré d'importantes répercussions sur les écosystèmes régionaux de transport aérien, touchant les collectivités et les entreprises locales d'un bout à l'autre du pays.

L'Initiative de transport aérien régional (ITAR) du gouvernement du Canada, lancée en mars 2021, soutient l'accès au transport aérien et les écosystèmes régionaux. Elle permet notamment la poursuite des liaisons aériennes existantes et garantit aux aéroports régionaux de rester opérationnels et de continuer à contribuer à la croissance économique des régions, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités et exigences post-COVID-19.

Réaménager et agrandir l'aérogare pour améliorer la connectivité du Saguenay-Lac-St-Jean

Dans cette optique, l'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 4 M$ à la Ville de Saguenay pour son aéroport régional.

Cette contribution non remboursable permettra d'améliorer les installations aéroportuaires et d'acquérir les équipements spécialisés nécessaires à l'amélioration des espaces communs de l'aéroport régional, tout en menant à la création de 38 emplois.

L'une des principales portes d'entrée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'aéroport Saguenay-Bagotville est un outil de développement essentiel pour la région, alors qu'il contribue à sa croissance touristique et à sa connectivité. Avant la pandémie, il pouvait prétendre au titre d'aéroport régional canadien le plus actif en termes de vols vers les destinations soleil et pouvait compter jusqu'à 20 liaisons quotidiennes avec la métropole québécoise.

Le transport aérien régional est indispensable au développement économique des collectivités et des entreprises partout au Canada. Il est essentiel de relier les Canadiens vivant dans les communautés rurales et éloignées avec les centres urbains, de livrer les marchandises canadiennes sur les marchés mondiaux et d'accueillir les visiteurs internationaux dans toutes les régions du pays, lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

Citations

« L'aéroport Saguenay-Bagotville est essentiel au développement économique et aux familles de la région. Il a été frappé fort par la pandémie et on est là pour le relancer et même améliorer l'accès aérien à la région. On est aussi en train de relancer nos secteurs aériens et aéronautiques, parce que des milliers de bons emplois en dépendent au Québec. On a un plan de relance économique qui mise sur l'innovation et on va être là pour que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean en profitent.

L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier

« C'est important de protéger nos réseaux régionaux de transport aérien pour les milliers de touristes qui y passent, les milliers de travailleurs que ce secteur emploie et les nombreuses entreprises et communautés qui en dépendent. La connectivité aérienne de toutes les régions est indispensable à une croissance économique saine et inclusive et son soutien fait partie de notre plan pour reconstruire une économie plus forte et plus résiliente. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'ITAR, administrée par les agences de développement régional (ADR), est dotée d'un budget national de 206 millions de dollars.

L'initiative appuie les écosystèmes aériens régionaux, qui se composent notamment des transporteurs aériens et des aéroports régionaux, ainsi que des PME et des organisations à but non lucratif dans le développement et la mise en oeuvre de services améliorés visant une meilleure connectivité régionale.

L'ITAR est complémentaire aux mesures mises en oeuvre par Transports Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 14:30 et diffusé par :