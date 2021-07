Relance des festivals et événements - Québec annonce l'élaboration d'un protocole de recherche visant la tenue d'un événement-test





QUÉBEC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Déterminé à faire du Québec une destination touristique reconnue pour ses festivals et événements sécuritaires, le gouvernement du Québec se positionne parmi les leaders mondiaux en la matière en annonçant le début des démarches visant la tenue d'un événement-test au début de l'automne à Québec. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a confirmé aujourd'hui l'octroi d'un important mandat à l'Université Laval pour la préparation d'un protocole de recherche à cet effet. Le Québec devient ainsi la première province canadienne à prendre cette initiative.

Selon le contexte sanitaire, l'événement-test prendra la forme de deux spectacles, soit un à l'extérieur et un en salle, qui seront encadrés par une démarche scientifique rigoureuse et approuvée par les autorités de santé publique. L'objectif est de soutenir la reprise entière et sécuritaire du secteur événementiel en situation de pandémie. L'initiative permettra de générer des données scientifiques pour produire de l'information éclairante en vue de la tenue sécuritaire d'événements d'envergure dans le futur dans un contexte pandémique.

Les festivals et événements touristiques accroissent le rayonnement de la destination québécoise et consolident sa position sur les scènes nationale et internationale. En accueillant un grand nombre de visiteurs d'ici et d'ailleurs, ils sont un rouage important de l'économie des régions et du Québec. Le Québec doit donc faire un pas de plus vers la réalisation d'événements d'envergure pour tirer profit de la reprise du tourisme, dans le respect des consignes de santé publique en vigueur et en protégeant la population. C'est pourquoi cet événement-test doit obligatoirement passer par une démarche scientifique et que le gouvernement du Québec octroie un tel mandat à l'Université Laval.

Cette annonce est en phase avec le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. Celui-ci vise notamment à reconquérir les marchés intérieur et extérieur et à assurer la sécurité des voyageurs dans une perspective de relance touristique. Il rejoint aussi le plan de déconfinement global du Québec, qui reconnaît l'apport des festivals et des événements à la relance économique.

« Cette initiative démontre que votre gouvernement prend les devants comme l'un des leaders sur l'échiquier mondial des festivals et des événements en s'appuyant sur une recherche rigoureuse pour assurer une reprise événementielle sécuritaire et adaptée à la réalité du Québec. La mise en place d'un événement encadré par une démarche scientifique produira des données utiles au secteur touristique, qui pourra mieux s'adapter à la réalité pandémique et postpandémique. Les constats qui seront tirés de cette expérience feront en sorte que les promoteurs seront mieux outillés pour la tenue d'événements sécuritaires. De plus, je suis convaincue que cette démarche contribuera au rayonnement du Québec à titre de destination touristique et de haut lieu du savoir dans le monde entier. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je remercie toutes les équipes qui prendront part à l'élaboration de ce protocole de recherche. La reprise des événements à grand déploiement est une étape attendue avec impatience par plusieurs. Grâce aux efforts de la population, nous sommes en mesure de poursuivre notre plan de déconfinement, et la tenue de certains festivals et événements est dorénavant permise sous certaines conditions. Nous sommes assurément sur la bonne voie et nous pouvons être très fiers de ce que nous avons accompli au cours des derniers mois. La vaccination demeure notre meilleur moyen pour retrouver une vie normale et l'ensemble de nos activités. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fière que le gouvernement du Québec ait fait appel à l'Université Laval pour élaborer les paramètres scientifiques, éthiques et sociosanitaires sur lesquels reposera la tenue de l'événement-test. Pour réaliser cet important mandat, nous travaillerons de concert avec les directions nationale et régionale de la santé publique et nous mettrons à contribution la solide expertise de nos équipes de recherche dans les domaines tels que l'épidémiologie, la virologie, la santé mentale et le bien-être, la génétique microbienne et la valorisation des données. Il s'agit pour notre université d'une façon concrète de contribuer à la relance économique, sociale et culturelle du Québec. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

Le protocole de recherche élaboré par l'Université Laval devra être approuvé par un comité éthique pour assurer la sécurité des participants, maintenir l'intégrité scientifique et assurer la conduite responsable et éthique de la démarche.

devra être approuvé par un comité éthique pour assurer la sécurité des participants, maintenir l'intégrité scientifique et assurer la conduite responsable et éthique de la démarche. Parallèlement, deux appels d'offres seront lancés pour sélectionner les prestataires responsables de l'organisation des spectacles. Dans l'éventualité où le protocole de recherche ne serait pas approuvé par les instances concernées, ces appels d'offres seront annulés.

Les paramètres de participation à l'événement seront déterminés ultérieurement, une fois le protocole finalisé par l'équipe de recherche et approuvé par le comité d'éthique, selon la situation épidémiologique du moment.

