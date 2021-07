Le Sentier des jasettes - Un sentier de verdure sur la rue Sainte-Catherine Ouest en plein coeur du centre-ville





MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que l'arrondissement de Ville-Marie et XP_MTL ont collaboré à la création du Sentier des jasettes, une oasis de verdure située en plein coeur du centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine Ouest dans le district de Peter-McGill. Cet îlot de fraîcheur vise à offrir un lieu de détente et de socialisation aux résident-e-s et visiteur-euse-s du centre-ville pour la saison estivale.

« Avec le Sentier des jasettes, notre objectif était de répondre au besoin exprimé par les résidents de Peter-McGill de retrouver plus de verdure dans leur milieu de vie. Notre partenaire, XP_MTL, propose donc un bel îlot de fraîcheur dans le centre-ville, dont le concept innovant permet d'expérimenter un aménagement verdi sur rue, en créant un lieu convivial où il fait bon passer ou se poser pour relaxer, entouré de plantations et d'installations inspirantes. Avec ce projet évolutif, nous allons pouvoir faire évoluer ce secteur vers l'aménagement, à terme, de nouveaux espaces verts durables dans ce secteur », explique Cathy Wong, conseillère de la Ville de Peter-McGill.

Cet espace de détente en milieu urbain est inspiré des sentiers de la nature, bordés de fleurs de toutes sortes, où des courbes aux allures de vagues se répondent et créent des zones de repos à travers un parcours sinueux. Cette création a été imaginée pour s'harmoniser à l'architecture de l'église St Jax et pour offrir une continuité à son jardin. Il s'agit d'un parvis d'église naturel où les gens peuvent se rencontrer et jaser : de là l'appellation du sentier des jasettes.

« Pour répondre aux attentes des résidents, nous avons voulu créer l'impression d'un sentier vert qui se dépose en plein centre-ville afin de permettre aux visiteurs de s'échapper quelques instants, se reposer et échanger. Un endroit qui reproduit le sentiment d'être dans un parc en plein centre-ville, et ce malgré que nous nous trouvons sur le bitume de la rue Sainte-Catherine. Nous avons voulu offrir aux visiteurs un lieu qui s'intègre à l'environnement qu'offre le jardin du Centre St Jax, pour piquer une jasette avant de poursuivre son chemin », souligne Jean-François Daviau.



Entièrement conçu au Québec et comprenant plus d'un millier de plants de variétés multiples, ce parcours original vous surprendra par l'élégance de son design auquel l'organisme MU a ajouté sa touche de couleur.

Sondage

L'arrondissement de Ville-Marie est engagé dans la réalisation d'initiatives permettant d'augmenter le verdissement et la création d'espaces verts sur tout son territoire, notamment dans le district de Peter-McGill. Ce projet évolutif permettra justement de tester de nouveaux usages sur la rue Sainte-Catherine Ouest, en vue de son réaménagement permanent, afin d'y intégrer des espaces verdis. Pour connaître l'avis des résident-e-s du district et des visiteur-euse-s sur le projet, l'Arrondissement a créé un court sondage qu'il sera possible de remplir sur place ou en ligne au bit.ly/sentierdesjasettes .

Animation

De plus, afin de dynamiser ce secteur, plusieurs activités d'animation gratuites seront proposées cet été par XP_MTL et Le Monastère, en collaboration avec le Centre St Jax et leur partenaire, l'organisme Action Réfugiés Montréal. Pour connaître les détails et l'horaire des événements, rendez-vous au www.xpmtl.com/programmation .

À propos de XP_MTL

XP_MTL est un OBNL, fondé avec l'appui d'Ivanhoé Cambridge, de Montréal centre-ville et de la Ville de Montréal, et soutenu par le Gouvernement du Québec à titre de grand partenaire. Sa mission est d'offrir annuellement une programmation événementielle festive, à l'intérieur comme à l'extérieur. Appuyé par une présence en ligne très marquée, XP MTL contribue au rayonnement et au développement économique, culturel, social et touristique du centre-ville de Montréal, notamment de la rue Sainte-Catherine. Par ses actions créatives, XP_MTL souhaite participer à la relance du centre-ville et générer des retombées positives chez tous les acteurs du quartier.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 13:59 et diffusé par :