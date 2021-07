Le gouvernement du Canada annonce un assouplissement des mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés





Les vols internationaux de passagers pourront atterrir dans cinq aéroports canadiens supplémentaires

OTTAWA, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Parce que la santé et la sécurité de toutes les personnes au Canada sont sa priorité, le gouvernement du Canada suit une approche mesurée et fondée sur les risques pour la réouverture des frontières. Grâce au travail acharné des Canadiens et des Canadiennes, à l'augmentation des taux de vaccination et à la diminution des cas de COVID-19, le gouvernement du Canada est en mesure d'aller de l'avant avec des mesures frontalières adaptées.

Si la situation épidémiologique au pays reste favorable, le 7 septembre 2021, le gouvernement a l'intention d'ouvrir les frontières du Canada à tous les voyageurs entièrement vaccinés qui ont reçu la série complète des doses d'un vaccin accepté par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada et qui satisfont aux conditions d'entrée particulières.

En guise de première étape soit à compter du 9 août 2021, le Canada prévoit commencer à autoriser l'entrée des citoyens et des résidents permanents des États-Unis qui demeurent actuellement aux États-Unis et qui ont été entièrement vaccinés au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada pour un voyage non essentiel. Cette étape préliminaire permet au gouvernement du Canada de rendre les mesures frontalières adaptées pleinement opérationnelles avant le 7 septembre 2021, et reconnait les liens étroits qui existent entre les Canadiens et les Américains.

Sous réserve d'exceptions limitées, tous les voyageurs doivent soumettre des renseignements sur leur voyage au moyen de l'application ou du portail Web ArriveCAN. S'ils peuvent entrer au Canada et qu'ils répondent à des critères précis, les voyageurs entièrement vaccinés n'auront pas à faire de quarantaine à leur arrivée au Canada.

En appui à ces nouvelles mesures, Transports Canada élargit la portée de l'avis aux navigants (NOTAM) qui dirige actuellement les vols commerciaux internationaux de passagers vers quatre aéroports canadiens, soit l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, l'aéroport international Pearson de Toronto, l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport international de Calgary.

À partir du 9 août 2021, les vols internationaux de passagers pourront en plus atterrir dans les cinq aéroports canadiens suivants :

Aéroport international Stanfield d' Halifax ;

; Aéroport international Jean-Lesage de Québec;

Aéroport international Macdonald - Cartier d' Ottawa ;

- d' ; Aéroport international James- Armstrong - Richardson de Winnipeg ;

- de ; Aéroport international d' Edmonton .

Ces aéroports, en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et Transports Canada, travaillent à la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour accueillir à nouveau les passagers internationaux le plus rapidement possible après le 9 août en toute sécurité, au gré des conditions.

Tous les voyageurs, quel que soit leur statut vaccinal, devront tout de même présenter les résultats d'un test moléculaire de détection de la COVID-19 effectué avant leur départ pour le Canada. Toutefois, à partir du 9 août 2021, le gouvernement du Canada adaptera sa stratégie de dépistage à l'arrivée au pays pour les personnes entièrement vaccinées. Avec son nouveau programme de surveillance aux frontières dans les aéroports et les points d'entrée terrestres, les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus à passer un test de dépistage à leur arrivée à moins d'avoir été sélectionnés au hasard pour passer un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 le premier jour. Les exigences en matière de dépistage obligatoire restent les mêmes pour les voyageurs non vaccinés.

Cette stratégie permet au gouvernement du Canada de continuer à surveiller les variants préoccupants au Canada de même que l'efficacité des vaccins. Avec ces différentes couches de protection, le gouvernement du Canada peut surveiller la situation de la COVID-19 au pays, intervenir rapidement en cas de menace et prendre les décisions qui s'imposent sur la restriction des voyages internationaux.

Enfin, avec l'augmentation des taux de vaccination au Canada, la diminution des cas de COVID-19 et la réduction de la pression sur la capacité des soins de santé, l'obligation de passer trois nuits dans un hôtel autorisé par le gouvernement sera levée pour tous les passagers arrivant en avion à compter du 9 août à minuit et une minute (HAE). Les voyageurs entièrement vaccinés qui satisfont aux exigences seront exemptés de quarantaine, mais tous les voyageurs devront quand même fournir un plan de quarantaine et être préparés à faire une quarantaine si l'on détermine à la frontière qu'ils ne satisfont pas aux exigences requises.

Bien que le Canada progresse dans la bonne direction, la situation épidémiologique et la couverture vaccinale varient à l'échelle mondiale. Le gouvernement du Canada recommande encore aux Canadiens d'éviter les déplacements non essentiels à l'étranger : les voyages à l'étranger accroissent le risque d'exposition au coronavirus et à ses variants, ainsi que le risque de transmettre le virus aux autres. Les mesures frontalières demeurent sujettes à changement avec l'évolution de la situation épidémiologique. Lorsque le Canada commencera à accueillir les voyageurs entièrement vaccinés des États-Unis, le gouvernement fédéral continuera de surveiller la situation et de mettre à jour ses conseils aux voyageurs canadiens.

«?La sûreté et la sécurité de la population canadienne sont toujours la priorité absolue. Avec un taux de vaccination à la hausse et une diminution de cas au Canada, nous pouvons commencer à assouplir les restrictions des mesures frontalières. L'approche progressive de la réouverture de celles-ci permettra aux autorités sanitaires de surveiller la situation ici et à l'étranger. Les Canadiens et Canadiennes ont travaillé sans relâche et fait des sacrifices; cela nous permet maintenant d'entreprendre les prochaines étapes en toute sécurité.?»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

«?La santé et la sécurité de la population canadienne demeurent notre priorité absolue. Au moyen d'une approche fondée sur le risque et mesurée, nous pouvons permettre aux voyageurs internationaux non essentiels qui répondent aux exigences, dont celles de vaccination, d'entrer au Canada. La collaboration entre les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et autres pour encourager la prise de vaccin au coeur de la population canadienne et suivre les consignes en santé publique nous permet d'accueillir plus de voyageurs au Canada. Notre gouvernement poursuivra son travail avec ses partenaires canadiens et internationaux pour s'assurer que la réouverture des frontières s'effectue de façon sécuritaire et responsable.?»

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les gens attendent avec impatience la réouverture de notre frontière au reste du monde. Nous avons collaboré pleinement avec nos homologues des États-Unis, étant donné l'ampleur des liens économiques et familiaux qui unissent nos deux pays. L'annonce d'aujourd'hui représente une autre étape majeure dans notre démarche d'assouplissement des mesures frontalières, laquelle est guidée par les faits, les données scientifiques et les conseils de nos experts en santé publique. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Grâce à l'engagement extraordinaire des Canadiens à se faire vacciner et à suivre les mesures de santé publique, nous constatons une amélioration de la situation sanitaire au Canada. Par conséquent, nous pouvons aujourd'hui annoncer de nouvelles étapes dans notre approche de réouverture des frontières, y compris que les vols internationaux de passagers pourront atterrir dans cinq aéroports supplémentaires au Canada. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Grâce aux progrès incroyables que les Canadiens ont fait dans la lutte contre la pandémie, nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante de la réouverture graduelle de nos frontières. Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir bientôt des Américains entièrement vaccinés, puis les voyageurs du reste du monde au début du mois de septembre. Non seulement cela fera une grande différence pour l'industrie canadienne du voyage et du tourisme et pour tous ceux dont les emplois en dépendent, mais cela facilitera également la venue au Canada des personnes munies d'une lettre de confirmation de résidence permanente, qui pourront jouer un rôle dans la reprise post-pandémie. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'assouplissement des mesures frontalières du Canada est une bonne nouvelle pour les entreprises touristiques partout au pays, les milliers de Canadiens qui travaillent dans ce secteur et les communautés qui dépendent du tourisme. Ce fut une année difficile, au cours de laquelle nous avons recherché un équilibre entre la nécessité de protéger la santé des Canadiens et notre économie, mais les entreprises touristiques ont fait preuve d'une résilience incroyable. Notre gouvernement les a épaulées avec fierté depuis le début de cette crise, et nous resterons présents maintenant qu'elles se préparent à accueillir les voyageurs vaccinés de partout sur la planète dans notre beau pays. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre du Développement économique et des Langues officielles

Faits en bref

Afin de pouvoir entrer au Canada et d'effectuer des déplacements discrétionnaires en fonction du statut vaccinal, les voyageurs doivent utiliser l'application ou le portail Web ArriveCAN. Ils doivent s'assurer de répondre aux exigences obligatoires avant leur départ pour le Canada . De plus, se peut que certaines provinces et certains territoires aient leurs propres restrictions à l'entrée. Vérifiez à la fois les restrictions et exigences fédérales et les restrictions et exigences provinciales ou territoriales avant de voyager, et assurez-vous de les respecter.

et d'effectuer des déplacements discrétionnaires en fonction du statut vaccinal, les voyageurs doivent utiliser l'application ou le portail Web ArriveCAN. Ils doivent s'assurer de répondre aux exigences obligatoires avant leur départ pour le . De plus, se peut que certaines provinces et certains territoires aient leurs propres restrictions à l'entrée. Vérifiez les restrictions et exigences fédérales les restrictions et exigences provinciales ou territoriales avant de voyager, et assurez-vous de les respecter. En plus d'avoir reçu la série complète de doses des doses d'un vaccin accepté par le gouvernement du Canada , les voyageurs entièrement vaccinés doivent également fournir des renseignements sur la COVID-19 électroniquement par l'intermédiaire d'ArriveCAN avant leur arrivée au Canada ; satisfaire à toutes les exigences de dépistage préalable à l'entrée au pays; être asymptomatiques à leur arrivée; et avoir une copie papier ou électronique de leur document de vaccination en français ou en anglais (ou une traduction certifiée) à montrer, sur demande, au représentant gouvernemental.

, les voyageurs entièrement vaccinés fournir des renseignements sur la COVID-19 électroniquement par l'intermédiaire d'ArriveCAN avant leur arrivée au ; satisfaire à toutes les exigences de dépistage préalable à l'entrée au pays; être asymptomatiques à leur arrivée; et avoir une copie papier ou électronique de leur document de vaccination en français ou en anglais (ou une traduction certifiée) à montrer, sur demande, au représentant gouvernemental. Les personnes qui transmettent de faux renseignements sur leur statut vaccinal s'exposent à une amende pouvant atteindre 750 000 $ ou à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois, ou les deux, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine , ou encore à une poursuite pour falsification en vertu du Code criminel. Le non-respect des consignes de quarantaine ou d'isolement données aux voyageurs par un agent de contrôle ou un agent de quarantaine à leur arrivée au Canada constitue également une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine et peut entraîner une amende de 5 000 $ pour chaque jour de non-conformité et pour chaque infraction commise, ou des peines plus graves, y compris six mois de prison et/ou 750 000 $ d'amende. En vertu de la Loi sur l'aéronautique , les voyageurs aériens qui ne respectent pas la loi peuvent également être passibles d'amendes allant jusqu'à 5 000 $ par infraction.

, ou encore à une poursuite pour falsification en vertu du Le non-respect des consignes de quarantaine ou d'isolement données aux voyageurs par un agent de contrôle ou un agent de quarantaine à leur arrivée au constitue également une infraction à la et peut entraîner une amende de 5 000 $ pour chaque jour de non-conformité et pour chaque infraction commise, ou des peines plus graves, y compris six mois de prison et/ou 750 000 $ d'amende. En vertu de la , les voyageurs aériens qui ne respectent pas la loi peuvent également être passibles d'amendes allant jusqu'à 5 000 $ par infraction. Sur les conseils de la santé publique, Transports Canada prolonge l'avis aux navigants (NOTAM) restreignant tous les vols commerciaux et privés directs vers le Canada en provenance de l'Inde pour une période additionnelle de 30 jours (soit jusqu'au 21 août 2021 à 23 h 59 HAE). Tous les vols de passagers commerciaux et privés directs en provenance de l'Inde sont assujettis à l'avis. Ce dernier ne s'applique pas aux opérations de transport de fret uniquement, aux transferts médicaux ni aux vols militaires. Transports Canada a également prolongé l'exigence relative au dépistage de la COVID-19 avant le départ d'un pays tiers pour les passagers qui se rendent au Canada depuis l'Inde par une route indirecte. Par conséquent, les passagers qui voyagent de l'Inde au Canada par une route indirecte devront encore passer un test de dépistage de la COVID-19 avant leur départ d'un pays tiers autre que l'Inde pour poursuivre leur voyage jusqu'au Canada .

