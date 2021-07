Anciens Combattants Canada annonce l'octroi de fonds pour aider Fredericton Homeless Shelters à répondre aux besoins des vétérans en matière de logement





Un montant de 40 000 $ du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille appuie le projet From Crisis to Home de Fredericton Homeless Shelters

FREDERICTON, NB, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Anciens Combattants Canada

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Jenica Atwin, députée de Fredericton, ont annoncé une aide financière accordée à Fredericton Homeless Shelters dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Fredericton Homeless Shelters Inc. a reçu 40 000 $ du Fonds à l'appui de son projet From Crisis to Home. Ce projet permettra de recenser les vétérans en situation d'itinérance dans la ville de Fredericton et les régions environnantes, en plus de leur fournir un logement de transition et des services de gestion de cas. Il comprend des mesures de soutien pour la santé mentale, la toxicomanie et le bien-être, dans le but d'aider les vétérans sans abri à trouver un logement sûr.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille du gouvernement du Canada accorde des subventions et des contributions à des organismes privés, publics ou universitaires pour appuyer les recherches, les initiatives et les projets qui améliorent le bien-être des vétérans et de leur famille.

Citations

« Tous les vétérans méritent un endroit où ils se sentent chez eux. Le projet From Crisis to Home de Fredericton Homeless Shelters offrira des mesures de soutien et des services aux vétérans qui n'ont pas accès à un logement adéquat. Rien n'est plus important, et je suis fier que nous puissions appuyer Fredericton Homeless Shelters dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est un outil extrêmement polyvalent qui nous permet d'aider les vétérans lorsqu'ils vivent leurs heures les plus sombres. Le travail de Fredericton Homeless Shelters est entièrement axé sur l'offre d'un logement permanent à une personne en situation de crise. Notre organisme et nos partenaires communautaires fournissent le soutien dont ils ont besoin pour sortir de la désolation et de la douleur. ACC est là pour nous afin que nous aidions les vétérans dans leur guérison et leur épanouissement. »

Warren C. Maddox, directeur exécutif, Fredericton Homeless Shelters

« Le projet From Crisis to Home de Fredericton Homeless Shelters offre des mesures de soutien et des services aux vétérans qui n'ont pas accès à un logement adéquat. Je suis très heureuse que le gouvernement du Canada puisse appuyer Fredericton Homeless Shelters dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton

Faits en bref

Fredericton Homeless Shelters Inc. a été créé en 1983 et compte trois refuges accueillant plus de 300 personnes chaque année.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille soutient les projets de recherche et les initiatives novatrices conçus pour améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

En 2019, l'organisme Fredericton Homeless Shelters a reçu 59 580 $ dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour soutenir le projet Homeless Veteran Pilot, qui fournissait un logement de transition et des services de gestion de cas aux vétérans sans abri.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a accordé plus de 25 millions de dollars pour aider plus de 60 organismes à améliorer la vie des vétérans et de leur famille partout au pays, notamment pour des problèmes liés à l'itinérance, à la santé mentale, à la transition vers la vie civile et au soutien des femmes vétérans.

Le budget de 2021 proposait de fournit 15 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de cette année, pour élargir et améliorer le Fonds en vue de projets visant à aider les vétérans durant la période de relance qui suivra la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne l'itinérance, l'emploi, le recyclage et les problèmes de santé, tout en aidant les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2. Un appel relatif à ce nouveau financement sera bientôt lancé.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 13:00 et diffusé par :