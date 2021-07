Annonce des équipes canadiennes de basketball en fauteuil roulant pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020





Les équipes canadiennes masculine et féminine se préparent pour les Jeux

Les Jeux paralympiques de Tokyo se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021

OTTAWA, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) et Basketball en fauteuil roulant Canada ont officiellement dévoilé aujourd'hui l'équipe masculine et l'équipe féminine qui représenteront le Canada en basketball en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 en août.

L'équipe féminine pourra compter sur 10 athlètes de l'équipe qui a décroché la médaille d'or aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019, grâce à une éclatante victoire contre les États-Unis, qui a permis la qualification du Canada pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

L'équipe a terminé cinquième aux Championnats du monde de 2018 et aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Cinq joueuses de l'équipe qui avait défendu les couleurs du Canada à Rio 2016 seront à Tokyo. Il s'agit de Melanie Hawtin, Rosalie Lalonde, Cindy Ouellet, Tamara Steeves et Arinn Young. Les six autres, soit Sandrine Bérubé, Kady Dandeneau, Danielle DuPlessis, Puisand Lai, Tara Llanes et Élodie Tessier, se préparent à faire leurs débuts paralympiques. Ouellet, la vétérane de l'équipe, participera à ses quatrièmes Jeux paralympiques dans le sport du basketball en fauteuil roulant.

«?Représenter Équipe Canada sur la scène internationale est un immense honneur, et je suis heureuse à l'idée de participer à mes deuxièmes Jeux paralympiques?», déclare Arinn Young. «?Même si je vivrai une expérience différente par rapport à mes précédents Jeux, je suis impatiente de mettre à profit ce que nous avons réalisé en 2019.?»

À Tokyo, le Canada concourra dans le groupe A et affrontera, au tour préliminaire, l'Australie, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Allemagne. L'équipe entreprendra la compétition paralympique contre la Grande-Bretagne, le 25 août et terminera le tournoi à la ronde contre l'Australie, le 29 août.

«?Avec 10 joueuses de l'équipe qui a remporté l'or à Lima 2019, nous avons confiance dans le groupe qui se rendra à Tokyo pour les Paralympiques?», déclare Marc Antoine Ducharme, entraîneur-chef de l'équipe canadienne féminine. «?De plus, grâce aux cinq athlètes qui ont acquis de l'expérience paralympique à Rio, nous avons un bon équilibre entre vétéranes et jeunes talents. Je suis fier de tous nos athlètes, entraîneurs et membres de l'équipe de soutien qui ont travaillé avec acharnement, dans des circonstances difficiles, afin de se préparer pour ces Jeux.?»

L'équipe masculine sera menée par les multiples médaillés paralympiques Patrick Anderson et Bo Hedges, qui se préparent à prendre part à leurs cinquièmes et quatrièmes Jeux paralympiques respectivement. Anderson est de retour sur la scène paralympique pour la première fois depuis 2012 après avoir une pause de quelques années. Cinq athlètes vivront l'expérience des Jeux paralympiques pour la première fois. Il s'agit de Vincent Dallaire, Colin Higgins, Lee Melymick, Blaise Mutware et Garrett Ostepchuk. L'équipe sera complétée par Nik Goncin, Deion Green, Chad Jassman, Tyler Miller et Jonathan Vermette qui ont tous participé aux Jeux de Rio 2016.

Plus récemment, les hommes se sont qualifiés pour Tokyo grâce à une médaille d'argent obtenue aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Onze membres de cette équipe seront aussi à Tokyo. Aux Championnats du monde de 2018, le Canada a terminé 12e tandis qu'à Rio 2016, l'équipe avait pris le 11e rang.

«?C'est pour ça que nous nous entraînons?; sur le plan personnel, je suis certainement ravi d'avoir l'occasion de participer à mes deuxièmes Jeux paralympiques à Tokyo?», affirme Nik Goncin. «?Nous avons dû faire face à de nombreux défis au cours des 16 derniers mois, mais nous avons bénéficié d'une année supplémentaire pour nous développer en tant qu'équipe. Je crois que nous avons une combinaison idéale de talents, mais le plus important, c'est que nous sommes dans le bon état d'esprit pour connaître le succès à Tokyo.?»

Les Canadiens sont dans le groupe A, qui comprend également la Corée du Sud, l'Espagne, la Turquie, la Colombie et le Japon. Ils disputeront leur premier match le 26 août contre l'Espagne et concluront le tour préliminaire en affrontant la Colombie, le 30 août.

«?Nous avons réuni un excellent groupe qui présente un bon équilibre entre vétérans et talents émergents?», indique Matteo Feriani, entraîneur-chef de l'équipe canadienne masculine. «?Nous sommes confiants dans notre capacité à concourir contre les meilleurs au monde, alors que nous visons un retour sur le podium paralympique à Tokyo. Nos joueurs, nos entraîneurs et notre personnel de soutien ont consacré énormément de temps et d'efforts dans la préparation de ces Jeux, et je suis impatient de voir les fruits de tout ce travail.?»

À Tokyo, le tournoi de basketball en fauteuil roulant se déroulera du 25 août au 2 septembre.

Le basketball en fauteuil roulant est un des principaux sports du programme paralympique depuis 1960. Au cours des dernières décennies, le Canada a été l'un des pays à s'être démarqué dans ce sport. Chez les hommes, le Canada a récolté trois médailles d'or (Sydney 2000, Athènes 2004, Londres 2012) et une médaille d'argent (Beijing 2008). Les femmes ont été presque imbattables dans les années 1990, ayant décroché trois médailles d'or consécutives à Barcelone 1992, Atlanta 1996 et Sydney 2000, en plus d'une médaille de bronze à Athènes 2004.

«?Je suis heureuse d'accueillir les athlètes qui défendront l'unifolié au sein de l'équipe masculine et de l'équipe féminine de basketball en fauteuil roulant à Tokyo?», déclare Stephanie Dixon, chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. «?Le Canada a une longue et formidable histoire dans ce sport, qui est un incontournable des Jeux paralympiques depuis des années. Je sais que les équipes canadiennes de basketball en fauteuil roulant travaillent avec ardeur depuis des mois afin de s'entraîner, rester au sommet de leur forme et créer un environnement d'équipe, et je me réjouis déjà à l'idée de voir tout cela prendre forme à Tokyo.?»

ÉQUIPE FÉMININE DE BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Sandrine Bérubé - Beauharnois, QC

Kady Dandeneau - Pender Island, C.-B.

Danielle DuPlessis - Fredericton, N.-B.

Melanie Hawtin - Oakville, Ont.

Puisand Lai - Toronto, Ont.

Rosalie Lalonde - Saint-Clet, QC

Tara Llanes - North Vancouver, C.-B.

Cindy Ouellet - Québec, QC

Tamara Steeves - Mississauga, Ont.

Élodie Tessier - Saint-Germain de Grantham, QC

Arinn Young - Legal, Alb.

Personnel de l'équipe féminine

Marc Antoine Ducharme - Entraîneur-chef

Simon Cass - Entraîneur adjoint

Darrell Nordell - Entraîneur adjoint

Paul Murata - Thérapeute

ÉQUIPE MASCULINE DE BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Patrick Anderson - Fergus, Ont.

Vincent Dallaire - Québec, QC

Nik Goncin - Regina, Sask.

Deion Green - Victoria, C.-B.

Bo Hedges - Wonowon, C.-B.

Colin Higgins - Rothesay, N.-B.

Chad Jassman - Calgary, Alb.

Lee Melymick - Toronto, Ont.

Tyler Miller - Kitchener, Ont.

Blaise Mutware - Toronto, Ont.

Garrett Ostepchuk - Regina, Sask.

Jonathan Vermette - Sherbrooke, QC

Personnel de l'équipe masculine

Matteo Feriani - Entraîneur-chef

Joey Johnson - Entraîneur adjoint

Nicolas Palmer - Entraîneur adjoint

Brett Nagata - Thérapeute

AUTRES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE SOUTIEN QUI VOYAGERONT À TOKYO

Jeff Dunbrack - Directeur de la haute performance

Justin Vaughan - Gestionnaire de la haute performance

Joe Leszner - Consultant en performance mentale

Kate Perry - Spécialiste en préparation physique

Dr Steve Dilkas - Médecin de l'équipe

AUTRES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE SOUTIEN

Dylan Carter - Analyste de la performance

Colby Hathaway - Entraîneur, Préparation physique

Luke Vanderheyden - Physiologue

«?Les deux équipes travaillent très fort pour préparer les Jeux paralympiques de Tokyo?», indique Jeff Dunbrack, directeur de la haute performance de Basketball en fauteuil roulant Canada. «?Ces 16 derniers mois ont eu leur lot de défis, et nous sommes impatients de produire des résultats, grâce aux efforts déployés par nos athlètes, entraîneurs et membres du personnel. Nos deux équipes se préparent à montrer qu'elles sont prêtes à se mesurer aux meilleurs au monde.?»

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Basketball en fauteuil roulant Canada : WheelchairBasketball.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 11:56 et diffusé par :