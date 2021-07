Verimatrix offre l'évolutivité et l'accessibilité nécessaires à la réalisation du projet de transition vers la télévision numérique au Nigéria





Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Renmore Partners, titulaire d'une licence lui permettant de proposer une solution technologique alternative et évolutive pour les décodeurs dans le cadre du projet de passage au numérique au Nigéria, a choisi la technologie d'accès conditionnel de Verimatrix pour offrir aux Nigérians un service de divertissement à domicile au meilleur prix.

Ce projet de transition digitale vise à faire évoluer les utilisateurs de la technologie analogique vers la technologie numérique. À date, 7 états du pays ont adopté le signal numérique. La technologie Verimatrix a été déployée et testée avec succès dans les décodeurs de nombreuses villes nigérianes, dont Abuja, la capitale du pays, ainsi que Lagos et Jos.

"L'expertise inégalée de Verimatrix en matière d'évolutivité et de sécurité sert de puissant catalyseur pour les régions qui cherchent à rendre leurs passages au numérique tant attendus réellement possibles pour le grand public", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Nous sommes heureux de travailler avec des intégrateurs technologiques de premier plan tels que Renmore Partners et ainsi avoir un impact sur la vie de tant de personnes."

"La technologie de protection du contenu fournie par Verimatrix est un élément clé qui rend possible ce passage de la télévision analogique à la télévision numérique", a déclaré Zahid Mirza, Chairman du groupe Renmore Partners. "Grâce aux déploiements et aux tests qui permettent désormais de diffuser avec succès toutes les chaînes de télévision gratuites au Nigéria, ce projet de passage au numérique bénéficie grandement de la capacité de Verimatrix à proposer des décodeurs et leurs technologies de sécurité intégrées à un prix abordable. Pour Renmore Partners, ce succès ouvre potentiellement d'autres opportunités de travailler avec Verimatrix dans d'autres régions d'Afrique et ailleurs."

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

