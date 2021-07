Le ministre des Transports Omar Alghabra annonce des nominations et des renouvellements de mandats dans le secteur des transports





OTTAWA, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui des nominations et des renouvellements de mandats dans le secteur des transports. Les personnes nommées ont des antécédents variés avec de l'expérience dans de nombreux domaines, et sont des membres actifs de leurs communautés. Elles apporteront une expertise et un savoir étendus à leurs postes dans le secteur des transports.

Administration de pilotage des Grands Lacs

David Ernest Souliere ( Peterborough, Ontario ) : nommé membre pour un mandat de trois ans;

Julie Margaret Mills ( Ottawa, Ontario ) : nommée vice-présidente à temps partiel jusqu'au 13 juin 2022.

Marine Atlantique S.C.C.

Catherine Lynn Kendall ( Corner Brook , Terre-Neuve-et- Labrador ) : nommée directrice au sein du conseil d'administration pour un mandat de quatre ans.

Tribunal d'appel des transports du Canada

Patrick Vermette ( Kingston, Ontario ) : mandat renouvelé à titre de président pour une période de deux ans à compter du 2 septembre 2021;

Christopher James Brooks ( Ottawa, Ontario ) : mandat renouvelé à titre de conseiller médical à temps partiel pour une période de deux ans;

) : mandat renouvelé à titre de conseiller médical à temps partiel pour une période de deux ans; Yves Villemaire ( Ottawa, Ontario ) : mandat renouvelé à titre de conseiller maritime à temps partiel pour une période de deux ans.

Administration portuaire de Windsor

Karen Lee Behune Plunkett ( Windsor. Ontario ) : mandat renouvelé à titre d'administratrice nommée à la suite d'une consultation avec les utilisateurs pour une période de deux ans;

Rémy Sirls ( Windsor. Ontario ) : nommée administratrice à la suite d'une consultation avec les utilisateurs pour un mandat de trois ans;

Thomas William O'Brien ( Tecumseh, Ontario ) : mandat renouvelé à titre d'administrateur nommé à la suite d'une consultation avec les utilisateurs pour une période de deux ans;

) : mandat renouvelé à titre d'administrateur nommé à la suite d'une consultation avec les utilisateurs pour une période de deux ans; Walter Michael Benzinger ( Windsor. Ontario ) : mandat renouvelé à titre d'administrateur désigné par le gouvernement fédéral pour une période de trois ans.

Ces Canadiens ont été nommés en vertu du processus de nomination par le gouverneur en conseil ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada, avec pour but la parité des genres et la représentation de la diversité du Canada.

Citation

« Je souhaite beaucoup de succès à ces Canadiens hautement qualifiés pour continuer à représenter le secteur des transports. Ces nominations permettront la poursuite d'une bonne gouvernance ».

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



17 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

