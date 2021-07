Avis aux médias - Le ministre Mendicino fera une annonce concernant le Programme de parrainage des parents et grands-parents





SURREY, BC, le 19 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce importante concernant le Programme des parents et des grands-parents, donnant à encore plus de familles la possibilité de faire venir leurs parents et grands-parents au Canada.

Le ministre Mendicino sera rejoint par :

Randeep Sarai , député de Surrey Centre;

, député de Surrey Centre; Sukh Dhaliwal , député de Surrey --Newton.

Date : Le mardi 20 juillet 2021 Heure : 14 h 00 (heure du Pacifique)



Endroit: Options Community Services

9815, 140e rue

Édifice Carole Wahl

Surrey, C.-B.

V3T 4M4

Notes à l'intention des médias

Le point de presse sera par téléconférence.

Sans frais (du Canada et des États-Unis) : 1-888-265-0903

Numéro local : 613-960-7527



Code d'accès : 1567694#

