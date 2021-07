Rise Gardens recueille 9 M$ dans le cadre du cycle de financement de série A sursouscrit





Au Canada, TELUS Capital de risque a mené le cycle, avec True Ventures, Amazon Alexa Fund et le nouvel investisseur Listen Ventures

CHICAGO, 19 juillet 2021 /CNW/ - L'entreprise Rise Gardens , qui fabrique des systèmes de jardins hydroponiques intelligents intérieurs, a annoncé aujourd'hui qu'elle a recueilli 9 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A sursouscrit, dirigé par TELUS Capital de risque, le fonds social à capital de risque le plus actif au Canada. Les investisseurs actuels de Rise Gardens, True Ventures et Amazon Alexa Fund, ont également participé au cycle, avec le nouvel investisseur Listen Ventures. Le montant total recueilli à ce jour est de 13 millions de dollars. Les fonds supplémentaires serviront à poursuivre l'innovation et l'expansion de produits de l'entreprise dans de nouveaux marchés.

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de développer et d'élargir notre offre de produits et d'atteindre un public encore plus vaste aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde, a déclaré Hank Adams, fondateur et chef de la direction de Rise Gardens. Cet investissement nous aidera à réaliser notre mission qui consiste à relier les gens aux aliments qu'ils consomment et à créer une nouvelle génération de consommateurs d'aliments consciencieux. »

Rise Gardens conçoit un système de jardinage hydroponique intérieur connecté à l'IdO qui comprend tout ce qu'il faut pour cultiver une grande variété de légumes, d'herbes et de micropousses à la maison, toute l'année. Les systèmes sont conçus dans un souci de simplicité, et comprennent une application mobile qui surveille les niveaux d'eau et la progression des plantes, et rappelle aux utilisateurs quand et combien il faut arroser, fertiliser et prendre soin de leurs plantes. Le jardin familial de Rise Gardens a une conception modulaire qui permet un, deux ou trois niveaux de croissance, et qui tient compte de tout, des légumes verts aux herbes, en passant par les micropousses, les tomates et les betteraves. Aucun autre système ne permet une telle variété. Son jardin personnel est une version de comptoir conçue pour s'adapter à n'importe quel espace sans sacrifier la variété ou la qualité de la culture.

« L'agriculture verticale et le jardinage hydroponique à usage domestique sont manifestement nécessaires sur le marché, et nous sommes déterminés à faire des investissements qui tirent parti de la puissance de la technologie pour faire progresser les initiatives de durabilité tout en favorisant des résultats sains, a déclaré Rich Osborn, président et associé directeur de TELUS Capital de risque. L'harmonisation de notre mission d'impact social avec les investissements dans des entreprises comme Rise Gardens, qui ont des fondateurs exceptionnels, un leadership novateur et des solutions de premier ordre appliquées à l'industrie nous aidera à faire progresser collectivement la transformation positive de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. »

Cet investissement est la plus récente mesure de la stratégie globale de TELUS en matière d'agriculture. En novembre 2020, TELUS a lancé une nouvelle unité d'affaires, TELUS Agriculture, dans le but de relier la chaîne de valeur alimentaire de bout en bout pour permettre un système alimentaire plus sécuritaire et plus durable sur les plans économique, environnemental et social.

« Afin de bâtir un système alimentaire plus résilient et durable, nous cherchons des moyens de favoriser toutes les formes d'agriculture, a déclaré Nish Majarian, chef de l'agroalimentaire de TELUS Agriculture. Il était naturel pour nous d'investir dans Rise Garden, en complément aux formes de production plus traditionnelles. »

En raison de l'anxiété manifestée au début de la pandémie en matière d'épicerie et des préoccupations continues liées à la durabilité, Rise Gardens a vu ses ventes monter en flèche au cours de la dernière année, les stocks de jardins s'étant écoulés trois fois en 2020 seulement. À ce jour, les clients de Rise Gardens ont récolté plus de 40 000 plants, ce qui représente plus de 12 000 livres de produits cultivés pour plus de 3 000 familles aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'entreprise estime qu'elle a aidé à éviter plus de 2 000 livres de déchets alimentaires et a économisé environ 120 millions de milles alimentaires ainsi que 250 000 gallons d'eau depuis 2019.

Cette semaine, Rise Gardens, anciennement exclusivement une marque de vente directe au consommateur, se lancera également dans les ventes par le biais d'Amazon, le premier canal de vente au détail de l'entreprise.

À propos de Rise Gardens

Rise Gardens conçoit des jardins hydroponiques intérieurs à la fine pointe de la technologie qui facilitent la culture des aliments. Le système rend un processus compliqué productif et amusant pour les jardiniers, qui doivent composer avec des horaires chargés, des saisons de croissance courtes ou l'accès à la terre en milieu urbain. La plateforme modulaire connectée au Wi-Fi permet une expansion et la culture d'une grande variété de légumes verts et de légumes. Fondée en 2019 et basée à Chicago, Rise Gardens encourage une meilleure nutrition et des résultats sains en aidant les gens à cultiver leurs propres aliments tout au long de l'année et en établissant des partenariats avec des écoles pour intégrer l'éducation à la nutrition dans les classes.

À propos de TELUS Capital de risques

TELUS Capital de risque, organisme d'investissement stratégique de TELUS Corporation, est l'un des fonds sociaux à capital de risque les plus actifs au Canada. TELUS Capital de risque investit à l'échelle mondiale dans des entreprises, de l'idée à la phase pré-PAPE, en mettant l'accent sur des technologies novatrices, notamment les technologies agricoles et de santé, les consommateurs branchés, l'IdO, l'IA et la sécurité, afin de favoriser de nouvelles solutions à l'échelle de l'écosystème de TELUS. Dirigée par une équipe d'exploitants, d'investisseurs et de cadres chevronnés, l'équipe Capital de risque se passionne pour la création d'un impact social positif grâce à des outils financiers et a investi dans plus de 90 entreprises depuis sa création.

Pour plus d'informations, visitez le site ventures.telus.com .

À propos de TELUS Agriculture

TELUS Agriculture s'appuie sur la technologie et les données pour améliorer la circulation de l'information au sein des secteurs agricole et alimentaire. Nous changeons les choses dans le domaine agroalimentaire pour les consommateurs, tout en favorisant la collaboration intersectorielle, grâce à des solutions qui augmentent l'efficacité et les profits des agriculteurs, des éleveurs, des agroentreprises et des entreprises de vente au détail, de biens de consommation et agroalimentaires. La liste croissante de solutions de TELUS Agriculture comprend des logiciels de gestion agricole, d'agronomie de précision, de traçabilité, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de gestion de la promotion commerciale. TELUS Agriculture est soutenue par plus de 1 200 experts au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Arménie, en Allemagne, en Chine et en Australie.

Pour en savoir plus, visitez le site telus.com/agriculture , suivez-nous sur Twitter @TELUS_Ag et sur LinkedIn TELUS Agriculture .

