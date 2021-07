Les agences de notation confirment la cote de crédit du Québec





QUÉBEC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, se dit très satisfait des décisions annoncées au cours des dernières semaines par les agences de notation qui attribuent une cote de crédit au Québec.

Malgré les fortes turbulences causées par la pandémie, les agences qui notent le Québec ont confirmé sa cote de crédit avec perspective stable.

De manière générale, les agences de notation ont souligné que le Québec était entré dans la crise en occupant une position économique et financière favorable. Elles ont aussi fait valoir que le Québec comptait sur une économie forte et diversifiée et que l'engagement du gouvernement à revenir à l'équilibre budgétaire démontrait une saine gestion des finances publiques. Les agences ont également souligné que le maintien des versements au Fonds des générations était un élément positif.

Cinq des agences de notation ont publié leurs décisions au cours des dernières semaines : Moody's le 20 mai, Standard & Poor's le 15 juin, Fitch Ratings le 25 juin, la Japan Credit Rating Agency le 12 juillet et DBRS Morningstar le 13 juillet.

Le rapport de l'agence China Chengxin International devrait être publié au cours des prochaines semaines.

Agence de notation Cote de crédit Perspective Date de confirmation Moody's Aa2 Stable 20 mai 2021 Standard & Poor's AA- Stable 15 juin 2021 Fitch Ratings AA- Stable 25 juin 2021 Japan Credit Rating Agency AA+ Stable 12 juillet 2021 DBRS Morningstar AA (low) Stable 13 juillet 2021

« La reconnaissance de la qualité de crédit du Québec par les agences de notation confirme le sérieux de notre plan pour relancer l'économie et rétablir l'équilibre budgétaire une fois le plein emploi retrouvé. Il doit être dit et répété que le Québec dispose d'atouts majeurs et que c'est un endroit de prédilection pour investir. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

