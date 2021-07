Priorité aux autosoins - JIA 2021





L'augmentation des activités d'autosoins chez les Canadiens fatigués de la pandémie indique un mouvement croissant vers l'autonomisation et l'indépendance

TORONTO, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui marque le début de la semaine de célébration qui précède la Journée internationale des autosoins (JIA), le 24 juillet. Les autosoins englobent tout ce qui va de l'adoption d'un mode de vie sain jusqu'au traitement des maux bénins, en passant par la prise en charge, ou mieux encore, par la prévention des maladies chroniques.

Pendant l'année écoulée, nous avons pu voir à quel point une prise de décisions éclairée en matière d'autosoins est importante pour la santé publique. Cependant, depuis trop longtemps, les autosoins sont négligés et sous-estimés par les décideurs et les gouvernements. La Journée internationale des autosoins a pour but de promouvoir la culture des autosoins, et de nous faire réfléchir à ce que nous avons appris concernant notre façon de prendre soin de nous-mêmes durant la pandémie de COVID-19.

La pandémie nous a montré que, bien qu'il demeure crucial de soutenir nos systèmes de santé en investissant suffisamment dans la main-d'oeuvre, la science et les établissements de santé, ce sont les comportements d'autosoins qui constituent la véritable première ligne de défense en situation d'urgence sanitaire. Les Canadiens le savent aussi. Lors d'une étude menée en 2020, 95 % des répondants ont convenu que les Canadiens et Canadiennes avaient besoin de plus d'outils pour prendre soin d'eux-mêmes, ainsi que d'un système de santé solide, résilient et financé par l'État lorsqu'ils ne sont pas en mesure de le faire.

Le port du masque, la distanciation sociale et l'hygiène quotidienne sont quelques-unes des façons dont nous avons pratiqué les autosoins pendant la pandémie de COVID-19, mais nous pouvons faire plus. La promotion de la littératie en matière de santé pourrait être l'un des outils les plus importants de notre arsenal pour favoriser une meilleure santé chez tous les Canadiens et une meilleure durabilité de nos systèmes de santé. Voilà pourquoi, en janvier 2021, Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada a publié le Plan directeur pour une stratégie nationale d'autosoins , afin de demander l'amélioration de la littératie en matière de santé et de l'accès aux possibilités d'autosoins pour tous les Canadiens.

En fait, selon l' étude publiée en 2020, 91 % des Canadiens croient que nous pourrions mieux contrôler les coûts du système national de soins de santé si les Canadiens étaient mieux informés sur les questions de santé et de bien-être et s'ils avaient accès à la meilleure information possible.

Une autre étude récente a permis de constater que les Canadiens s'intéressent de plus en plus aux soins médicaux virtuels, 19 % des répondants ayant affirmé qu'ils ont utilisé des services médicaux virtuels pendant la pandémie. Bien que difficile et ardue pour le système de santé de notre pays, l'année écoulée nous a enseigné de précieuses leçons sur la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes et de nos proches, et il sera important d'y donner suite dans l'avenir.

C'est pour cette raison que nous célébrons chaque année la Journée internationale des autosoins. Joignez-vous à nous en décrivant la manière dont vous prenez soin de vous, et continuerez de le faire, pendant la relance post-pandémie. Maintenant que nous disposons de vaccins et que nous reprenons nos activités, les autosoins demeurent importants.

Pour trouver des ressources concernant la littératie en matière de santé et les six autres piliers des autosoins, rendez-vous sur le site selfcare.ca . Utilisez le mot-dièse #iselfcare sur vos publications sociales pour nous dire comment vous aimez prendre soin de vous-mêmes!

À PROPOS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AUTOSOINS

La Journée internationale des autosoins est une campagne mondiale qui a lieu chaque année le 24 juillet (24/7) afin de rappeler que les bienfaits des autosoins se font sentir 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Cet événement célèbre l'importance des autosoins et encourage le public à les pratiquer de façon responsable.

À PROPOS DE PASC

PASC est le porte-parole des principaux fabricants canadiens de produits alimentaires, de santé et de consommation. Notre industrie emploie plus de gens que tout autre secteur manufacturier au Canada, dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent et distribuent des produits sûrs et de haute qualité pour promouvoir la santé de nos foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier.

