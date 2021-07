Le gouvernement du Québec reconduit son soutien aux propriétaires-occupants aux prises avec des problèmes de mérule





QUÉBEC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer que le gouvernement du Québec investit 2 M$ pour relancer le Programme d'intervention résidentielle - mérule jusqu'au 31 mars 2022.

Ce programme a pour objectif de réduire le fardeau financier des propriétaires-occupants dont le domicile est contaminé par la mérule en remboursant une partie des travaux de décontamination et de réhabilitation ou de démolition et de reconstruction.

Les propriétaires de bâtiments admissibles peuvent recevoir une somme maximale de 90 000 $ ou de 150 000 $ selon le type d'intervention nécessaire. L'octroi de l'aide financière est conditionnel à ce que le demandeur s'engage à demeurer le propriétaire-occupant du bâtiment pour au moins deux ans à compter de son versement final.

Afin d'assurer une saine gestion des fonds publics, le bâtiment n'est pas admissible au programme s'il a été acquis après le 4 octobre 2018 sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur, ou sans faire l'objet d'une inspection préachat ou encore sans que des démarches supplémentaires aient été faites alors que le rapport d'inspection faisait état de la présence possible de champignon.

Citation :

« Notre gouvernement investit 2 M$ de plus pour soutenir les propriétaires-occupants aux prises avec des problèmes de mérule. La qualité de vie des familles et l'habitation sont une priorité! J'invite d'ailleurs les propriétaires-occupants dont l'habitation est touchée par la mérule à faire une demande d'aide financière au Programme sans attendre. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Faits saillants :

Selon les modalités du programme, l'aide financière couvre, notamment, 75 % du coût des travaux, jusqu'à concurrence de :

150 000 $ par bâtiment admissible dans le cas d'une démolition et d'une reconstruction lors d'une perte totale;



90 000 $ par bâtiment admissible dans le cas d'une décontamination et d'une réhabilitation.

Les modalités du Programme ainsi que le formulaire pour faire une demande d'aide financière sont disponibles sur le site Web de la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Suivez la SHQ sur les réseaux sociaux :

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 09:03 et diffusé par :