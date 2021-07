Implantation du projet pilote du Programme d'accompagnement justice et intervention communautaire (PAJIC) à Trois-Rivières





QUÉBEC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'implantation d'un projet pilote pour le Programme d'accompagnement justice et intervention communautaire (PAJIC) à la cour municipale de Trois-Rivières.

Le PAJIC s'inscrit dans les actions qui visent à moderniser le système judiciaire en vue de le rendre plus souple et plus efficace. Ce projet pilote offre aux personnes vulnérables, vivant une situation d'itinérance par exemple, une solution de rechange à une poursuite pénale ou à des travaux compensatoires. En acceptant de participer au programme et en le terminant, les citoyennes et citoyens peuvent faire annuler partiellement ou totalement un ou des constats d'infraction ainsi que les amendes qui s'y rattachent.

L'implantation de ce programme est prévue dans deux autres villes d'ici la fin de l'année 2022.

Citations

« Nous travaillons constamment dans l'objectif d'offrir aux Québécoises et aux Québécois un système de justice plus moderne, plus adapté aux réalités d'aujourd'hui et plus efficace. Le lancement de ce projet pilote en est un bon exemple. Nous sommes convaincus que les répercussions de ce programme qui mise avant tout sur la réhabilitation seront très positives pour la population de la région de Trois-Rivières. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« L'implantation de ce projet pilote dans notre région représente une très bonne nouvelle pour les citoyennes et citoyens plus vulnérables. Celui-ci leur offre une deuxième chance dans le système de justice et leur permet d'améliorer leur sort. Je tiens également à saluer le dévouement de l'organisme Point de Rue Trois-Rivières qui est prêt à accueillir les participantes et participants de ces programmes et sans qui l'implantation de ce projet pilote ne serait simplement pas possible. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

Faits saillants

Ce programme vise les personnes se trouvant dans une situation vulnérable sur le plan social, que ce soit une situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle, et/ou qui éprouvent des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Il a pour objectif de régulariser la situation judiciaire pénale des participantes et participants en considérant leurs réalités sociales et en valorisant leurs acquis ou leurs démarches de réinsertion déjà entreprises. Ainsi, la réussite d'un PAJIC permet le retrait des constats d'infraction délivrés ou le retrait de la dette judiciaire des participantes et participants.

Afin de participer au PAJIC, la défenderesse ou le défendeur devra, entre autres, répondre aux critères d'admission, être volontaire pour effectuer une démarche d'éducation, de sensibilisation, d'intervention ou de réhabilitation et satisfaire aux exigences du programme choisi.

À propos de l'organisme Point de Rue

Organisme communautaire à but non lucratif, Point de Rue offre des services diversifiés qui donnent aux personnes en situation d'exclusion sociale et d'itinérance l'occasion de se sortir de ces situations. L'objectif de cet organisme est de créer un lien entre les personnes plus vulnérables et l'ensemble de la population. Pour ce faire, Point de Rue privilégie la création de solutions durables qui bénéficient à toute la communauté.

Liens connexes

Lien vers le site Web du ministère de la Justice du Québec :

https://www.justice.gouv.qc.ca

Lien vers le site Web de l'organisme Point de Rue :

https://pointderue.com

