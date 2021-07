Moneris s'associe à tiptap pour offrir des options de dons sans contact aux organismes à but non lucratif et de bienfaisance





Comme l'argent comptant est de moins en moins populaire, tiptap permet aux donateurs de faire un don sans contact au moyen d'une carte ou d'un portefeuille électronique.

TORONTO, le 19 juill. 2021 /CNW/ - La COVID-19 a accéléré l'abandon de l'argent comptant au profit des paiements sans contact, et cette transition a posé un défi de taille aux collectes de fonds en tout genre, qui se fiaient aux dons en personne. Corporation Solutions Moneris (« Moneris ») s'est donc associée à tiptap, une entreprise en démarrage canadienne, afin d'offrir aux organismes à but non lucratif et de bienfaisance de toute taille une technologie de don sans contact adaptée au monde post-pandémique.

« Nous sommes emballés à l'idée de travailler avec tiptap, une entreprise en expansion canadienne qui aide les organismes à but non lucratif et de bienfaisance à aider les autres, affirme Malcom Fowler, chef des partenariats stratégiques à Moneris. L'industrie des paiements a réalisé d'énormes progrès dans l'amélioration et l'expansion des paiements sans contact dans le but de protéger les Canadiens durant la pandémie. Cependant, une lacune importante étant le manque d'une telle technologie pratique pour appuyer les organismes à but non lucratif et de bienfaisance. tiptap a donc créé une solution qui les aidera à poursuivre leur excellent travail, qui est d'amasser des fonds pour aider les autres. »

Les appareils sans fil autonomes munis de la technologie de communication en champ proche (CCP) conçus par tiptap permettront aux Canadiens de faire un don en présentant une carte de débit, une carte de crédit ou un portefeuille électronique. Chaque petit appareil fonctionne comme un système de PDV autonome sur lequel un certain montant d'argent est préétabli, et ce système permet d'accepter les paiements sans contact sans équipement supplémentaire ni technologie dorsale compliquée. Toutes les transactions sont traitées de façon sécuritaire par Moneris afin que les donateurs puissent avoir l'esprit tranquille.

« Du point de vue d'un consommateur, il n'y a rien de plus facile que les transactions sans contact, déclare Chris Greenfield, le chef de la direction et fondateur de tiptap. Cependant, du point de vue d'un vendeur, les solutions de paiement sans contact présentes sur le marché peuvent être beaucoup trop compliquées dans certaines situations, comme les collectes de fonds. tiptap change donc la donne en offrant une solution facile à configurer et à utiliser. Grâce à nos appareils "activer-et-collecter" ainsi que l'investissement en capital minime nécessaire pour commencer, nous sommes d'avis que notre solution répond parfaitement à un besoin unique des organismes à but non lucratif et de bienfaisance. »

Image : Un appareil tiptap configuré pour les dons de 5 $ intégré dans un kiosque alimenté par l'énergie solaire dans les Jardins botaniques royaux, à Burlington, en Ontario. Sur le panneau, on peut lire : « Ensemble, nous pouvons garder ces terres "naturelles" pour les prochaines générations à venir. taper pour donner. »

Plusieurs appareils configurés pour différents montants en argent peuvent être rassemblés dans un kiosque autonome ou même transportés par des volontaires. Les donateurs n'auront qu'à présenter leur carte pour donner le montant de leur choix. Les appareils peuvent également être intégrés à une marque ou au matériel de marketing d'un organisme afin d'améliorer les efforts de collecte de fonds des fondations et des entreprises. Lorsque les Jardins botaniques royaux de Burlington, en Ontario, ont voulu amasser des fonds pour leur plus récente campagne tout en assurant la distanciation physique, Moneris et tiptap ont aidé l'organisme à installer une station alimentée par l'énergie solaire tout près de l'entrée du sentier. Les visiteurs n'avaient qu'à présenter leur carte avant de continuer leur marche et de profiter de la beauté naturelle du parc.

« Comme tous les organismes à but non lucratif, nous dépendons des revenus générés par les dons de nos généreux donateurs, affirme Carleigh Sladecek, chef du développement des Jardins botaniques royaux. Comme nos bureaux et nos principaux jardins ont été soumis à des restrictions et des fermetures, nous avons subi une perte significative de revenus. Heureusement, nos sentiers ont pu demeurer ouverts, et nous avons observé une hausse importante de leur popularité. Cependant, nous n'avions aucune façon de demander des dons aux randonneurs. Maintenant, nous pouvons obtenir des dons rapidement et sans contact, d'un certain montant préétabli, à différents endroits clés de nos sentiers. »

À ce jour, tiptap a collaboré avec des organismes comme Habitat pour l'humanité, Rêves d'enfants Canada, l'Armée du salut, et bien d'autres. Grâce au partenariat entre tiptap et Moneris, les organismes de bienfaisance canadiens de toute taille peuvent profiter de cette solution numérique pour les transactions de petits montants.

