Gestion d'Actifs Authentic se félicite des nouvelles fonctions de directeurs et d'actionnaires de Christian Fournier et Eric Green





Gestion d'Actifs Authentic Inc. ("AUTHENTIC"), une société spécialisée dans la gestion éclairée de portefeuilles, est ravie d'annoncer que Christian Fournier et Eric Green étoffent leurs fonctions en devenant directeurs et actionnaires.

MM. Fournier et Green sont des experts aguerris du secteur, avec plus de 25 années d'expérience dans les services financiers. Ils ont intégré AUTHENTIC en tant que gestionnaires de portefeuille en juillet 2020 et sont membres du comité d'investissement. Avant de rejoindre AUTHENTIC, Christian était directeur général en charge des marchés publics du Régime de retraite de la fonction publique à Montréal, où il reste basé. Eric était associé directeur chez Open Door Trading à New York, et précédemment directeur général, responsable mondial de la recherche sur les taux, indicateurs économiques, devises étrangères et matières premières chez Valeurs Mobilières TD.

"Je suis ravi que Christian et Eric me rejoignent au conseil d'administration d'AUTHENTIC et participent au développement et à la réussite futurs de nos clients", déclare Duncan Webster, PDG. "Notre vision commune du service et de l'intégrité, nos compétences complémentaires, et notre approche collaborative, nous positionnent très favorablement pour orienter les actifs de nos clients durant les phases de marché dynamiques que nous anticipons."

"Intégrer AUTHENTIC a été l'une des meilleures décisions de ma carrière", déclare Eric Green. "Il est extrêmement gratifiant de pouvoir appliquer mon expertise et mes compétences au développement de cette entreprise, qui se situe au carrefour entre la satisfaction client et l'innovation en matière de solutions de placement."

"Je suis particulièrement enthousiaste à l'égard du produit Authentic Haut Revenu", déclare Christian Fournier. "Nous prévoyons un écho positif auprès des investisseurs institutionnels et des répartiteurs d'actifs. Lancé en novembre 2020 avec une orientation de rendement absolu, ce produit vise un retour de 10% avec une faible corrélation des actions et une faible volatilité."

À propos de Gestion d'Actifs Authentic Inc.

AUTHENTIC est une société indépendante de gestion de portefeuilles fournissant une gamme unique de solutions à ses clients au Canada depuis 2015. Selon nous, les opportunités d'investissement varient au fur et à mesure que le marché force le changement, récompensant ainsi les acteurs expérimentés qui adoptent des stratégies de placement réfléchies et des expositions de marché opportunes.

Certains clients nous sollicitent car ils craignent que la faiblesse des taux d'intérêts et les évaluations élevées d'actifs ne soient pas une bonne recette de rendements futurs pour les portefeuilles qu'ils ont gérés ailleurs. Notre cadre d'investissement international est synonyme d'opportunités et de diversité. Les principaux objectifs de placement de nos clients sont l'appréciation de capital, le revenu et la conservation patrimoniale.

Pour de plus amples renseignements sur les produits d'AUTHENTIC, rendez-vous sur authenticasset.com/products.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 08:35 et diffusé par :