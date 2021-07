Annonce de la nomination de Terri O'Brien au poste de chef de la direction d'Équité Association





TORONTO, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Terri O'Brien a été nommée au poste de chef de la direction de la première société du secteur canadien de l'assurance vouée à l'élimination du crime d'assurance : Équité Association.

Mme O'Brien est entrée au service d'Équité en avril 2021, forte d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine des services financiers, y compris dans toutes les facettes de la gestion des risques, de la fraude, de la trésorerie et des marchés de capitaux, du leadership et des stratégies de croissance. Avant de se joindre à Équité, Mme O'Brien a occupé le poste de directrice de la gestion des risques auprès de Pace Credit Union ainsi que d'Interac Corp. et exercé des fonctions de cadre supérieure auprès de la Banque TD, notamment au poste de vice-présidente responsable de la stratégie nord-américaine de lutte à la fraude de la Banque TD. Dirigeante futée et novatrice, Mme O'Brien intègre les pratiques de gestion du risque à la planification stratégique et à la gouvernance. Son leadership est axé sur la communication, la transparence et l'encadrement. Elle favorise la croissance tant institutionnelle que personnelle au sein de ses équipes.

La fraude à l'assurance est un problème grave qui s'est répandu et amplifié à la faveur de la technologie et de la numérisation. Équité s'applique à détecter et à prévenir le crime d'assurance en appui à tous les assureurs du Canada grâce à des méthodes d'analyse perfectionnées, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées. Équité est une nouvelle entité créée par l'industrie de l'assurance par l'intégration de la société interassureurs d'analyse de données CANATICS et des Services d'enquête du Bureau d'assurance du Canada (BAC). Pour consulter des communiqués de presse publiés précédemment : https://www.canadianunderwriter.ca/associations/industry-to-see-single-entity-for-anti-fraud-services-1004173493/

Jason Storah, président du conseil, Équité Association, et chef de la direction d'Aviva Canada Inc. a déclaré : « La fraude à l'assurance est de plus en plus perfectionnée et constitue un problème bien réel pour les consommateurs, les assureurs, les organismes d'application de la loi et les gouvernements. Équité est un organisme unique et unifié au service de l'industrie tout entière qui s'attaquera de façon proactive à ce problème en ayant recours à des techniques d'analyse et d'enquête de calibre mondial tout en faisant preuve de transparence au chapitre des résultats, ce qui est dans l'intérêt de tous, à notre avis, si nous voulons réaliser des progrès dans la lutte à la fraude à l'assurance. »

Terri O'Brien et la nouvelle équipe de direction et le nouveau conseil d'administration s'appliquent à promouvoir une solide culture axée sur les « membres d'abord » grâce à une communication ouverte, à des mesures efficaces et à la collaboration en matière de crimes d'assurance.

À propos d'Équité Association

Nouvelle société qui en est à son année inaugurale, Équité a été fondée par l'industrie de l'assurance en intégrant les activités interassureurs d'analyse de données de CANATICS et les Services d'enquête du Bureau d'assurance du Canada (BAC). Équité est une société du 21e siècle qui exerce ses activités à titre d'organisme indépendant sans but lucratif dans le but d'accroître la portée et l'impact des deux équipes fondatrices tout en exploitant davantage les données, la technologie et les enquêtes, et de faire fonction de centre névralgique en matière de crime d'assurance pour tous les assureurs du Canada. Équité vise à devenir une norme mondiale en matière de lutte fructueuse contre le crime d'assurance. Nous offrons nos services à toutes les sociétés d'assurance. Elles ont accès à des solutions de prévention de la fraude et d'enquête ainsi qu'à un centre de partage de renseignements entre assureurs. En participant aux produits et services d'Équité, les assureurs contribuent à réduire le crime au Canada et à protéger tous les Canadiens contre l'exploitation.

