Globex conclut une entente d'option sur l'ancienne mine Eagle

ROUYN-NORANDA, Québec, 19 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTM Zone, et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a conclu une entente d'option sur la propriété Mine d'Or Eagle, faisant 77 hectares et localisée dans le canton Joutel au Québec, avec Maple Gold Mines Ltd.



Selon l'entente, Maple s'engage à payer 1 200 000 $, la moitié en argent comptant et l'autre moitié en actions, sur une période de 5 ans à Globex et d'effectuer des travaux d'exploration de l'ordre de 1 200 000 $ sur une période de 4 ans afin d'obtenir 100% des intérêts sur la propriété Mine d'Or Eagle. Les termes de l'entente d'option sont les suivants:

Anniversaires ½ Comptant, ½ Actions Travaux Commentaires À la signature 100 000$ - Ferme Au 6ième mois 100 000$ - Ferme Au 12ième mois 100 000$ 200 000$ Dépenses d'exploration Ferme au 12ième mois Au 18ième mois 125 000$ - Au 24ième mois 125 000$ 300 000$ Au 36ième mois 150 000$ 300 000$ Au 48ième mois 200 000$ 400 000$ Au 60ième mois 300 000$ -

Globex gardera une royauté brute des métaux (GMR) de 2,5% pour laquelle 1% GMR peut être racheté par Maple avant la production commerciale pour 1 500 000 $.

La Mine d'Or Eagle est contigu avec l'ancienne Mine d'Or Telbel, desquelles ensemble auraient été produit 6 168 773 t à une teneur de 6,57 g/t Au et les ressources historiques sont estimées à 277 710 t titrant 5.83 g/t Au au 1 janvier 1992 (Source: SIGÉOM ? Cogite numéro : 32E/08-0005).

Globex est toujours propriétaire d'un important nombre de titres miniers dans le canton de Joutel ainsi que dans le canton voisin de Valrennes, y compris l'ancienne mine de cuivre et de zinc Poirier dont la production historique rapportée est de 4,670,000 T à une teneur de 2,22% Cu et 748 000 T à une teneur de 5,58% Zn. Une ressource historique de 1 400 863 T à une teneur de 1,24% Cu et 9,77% Zn dans les zones West et Q, ainsi que 300 000 T à une teneur de 8,05% Zn dans la lentille East et 534 000 T à un teneur 2,5% Cu dans la zone principale sont mentionnées dans un rapport de 1990 de la firme Bharti Engineering Associates Inc.

Globex est également propriétaire de la mine Joutel Copper qui a produit 1 167 000 t titrant 2,16% Cu entre 1967 et 1975 et 372 400 t titrant 8,88% Zn entre 1972 et 1975 (Source: Dubé, 1993 ? ET-90-12). En 1994, Aur Resources Inc. a fait l'estimation d'une ressource de 242 800 t à une teneur de 10,37% Zn (Source: Martin et Britt, 1994 ? rapport interne, project # 16706). Globex détient aussi la propriété Eagle Northwest qui consiste à 11 kilomètres de l'horizon aurifère associé au dépôt Eagle/Telbel s'étendant vers le nord-ouest à partir de la mine Eagle, ainsi que l'indice historique Gagné, zone minéralisée où l'on rapporte que l'échantillonnage sur des tranchées a retourné des résultats de 0,79 oz/t Au sur 5 pieds (27,09 g/t Au sur 1,52 m), 0,44 oz/t Au sur 5 pieds (15,09 g/t Au sur 1,52 m) et 0,52 oz/t Au sur 5 pieds (15,09 g/t Au sur 1,52 m) (Source: Parent, 1981 ? GM37949), et finalement l'indice Joutel P5 dont le forage KR-96-08 a intersecté 2,21 mètre à une teneur de 7,86% Cu, 72,2 g/t Ag et 0,31 g/t Au. (Sources : Caillé, 1996 ? GM54483).

Les ressources décrites ci-haut sont historiques et ne devraient pas être considérées fiables. Une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travail pour Globex afin de classifier les estimées historiques en ressources minérales actuelles selon la norme canadienne 43-101 et les normes ICM de ressources et réserves minérales.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

