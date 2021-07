CIBC et CIBC Asset Management lancent une nouvelle gamme de FNB durables sur la NEO Bourse





NEO est fier d'accueillir CIBC Asset Management ("CIBC AM"), la filiale de gestion d'actifs de CIBC, pour son tout premier référencement sur la NEO Bourse avec le lancement de six FNB durables à gestion active. CIBC est désormais le 20e gestionnaire de FNB à être référencé sur NEO.

Cherchant à s'aligner sur des valeurs d'investisseurs socialement responsables, les six FNB lancés par CIBC sont les suivants:

CIBC Sustainable Canadian Core Plus Bond Fund ? ETF Series (CSCP)

CIBC Sustainable Canadian Equity Fund ? ETF Series (CSCE)

CIBC Sustainable Global Equity Fund ? ETF Series (CSGE)

CIBC Sustainable Conservative Balanced Solution ? ETF Series (CSCB)

CIBC Sustainable Balanced Solution ? ETF Series (CSBA)

CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ? ETF Series (CSBG)

En s'appuyant sur l'analyse propriétaire de CIBC dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance, et sur les données de Sustainalytics, ce solide panel de FNB est conçu pour offrir une empreinte carbone réduite et une exposition plus faible au secteur énergétique par rapport aux indices de marché généralistes, et applique un filtrage positif des entreprises évoluant dans l'écosystème des énergies renouvelables et des obligations vertes.

"Nous sommes ravis d'entrer en partenariat avec NEO pour lancer la série FNB de nos solutions de placement durable, qui s'appuient sur le bilan éprouvé de CIBC Asset Management en matière de pratiques d'investissement responsables et sur notre cadre de travail ESG sans pareil dans le secteur", déclare David Scandiffio, président et CEO de CIBC Asset Management.

David Stephenson, responsable de la stratégie des FNB chez CIBC Asset Management a fait part de ses propres impressions à l'égard du lancement de ces FNB: "Lancer des solutions innovantes nécessite de former des partenariats avec des innovateurs. Nous avons choisi NEO en raison son bilan établi en termes d'innovation, comme en témoigne sa méthodologie de cours de clôture pour les FNB, ainsi que ses efforts pour promouvoir l'accès aux données de marché pour les investisseurs. NEO est un fervent défenseur de l'industrie des FNB au sens large, et dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour contribuer à la croissance de notre gamme de FNB. Tout bien considéré, NEO a été un choix tout naturel pour ce lancement."

"C'est pour nous un honneur que CIBC et CIBC Asset Management choisissent la NEO Bourse comme leur partenaire de référencement pour cette gamme de FNB. Leur choix vient valider l'expertise et l'innovation que NEO apporte aux acteurs du marché", déclare Jos Schmitt, président et CEO de NEO. "En tant qu'un des plus grands gestionnaires d'actifs au Canada, CIBC AM offre un éventail varié de produits de placement à gestion active, et ces 6 nouveaux FNB durables ? tous basés sur une recherche spécialisée et des pratiques d'investissements socialement responsables ? s'inscrivent dans la lignée des valeurs de NEO. Nous nous réjouissons à l'idée de fournir à CIBC et CIBC AM un service et une assistance de la meilleure qualité pendant les années à venir."

Les investisseurs peuvent négocier les unités des six FNB durables de CIBC Asset Management via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à services complets. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres cotés sur NEO.

La NEO Bourse référence plus de 150 FNB et entreprises, et représente environ 20% du volume total des opérations de FNB canadiens.

À propos de la NEO Bourse

La Neo Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de CIBC

CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan avec 10 millions de clients bancaires particuliers, des secteurs privés et publics, et institutionnels. Qu'il s'agisse du secteur bancaire aux particuliers et aux petites entreprises, bancaire commercial et de gestion patrimoniale, ou des marchés de capitaux, CIBC offre un éventail complet de conseils, solutions et services via son réseau bancaire numérique, et sa présence sur l'ensemble du Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

À propos de CIBC Asset Management (CIBC AM)

CIBC AM, la filiale de gestion d'actifs de CIBC, fournit un éventail de services et de solutions de gestion de placements de haute qualité aux investisseurs particuliers et institutionnels. L'offre de CIBC AM comprend: une plateforme exhaustive de fonds communs, des solutions stratégiques de portefeuilles gérés, des services discrétionnaires de gestion de placements pour personnes fortunées, et une gestion de portefeuilles institutionnels. CIBC AM est une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs du Canada, avec plus de 162 milliards de dollars d'actifs sous administration en mai 2021.

