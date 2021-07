EPI Health et MC2 Therapeutics annoncent le lancement aux États-Unis de Wynzora® Cream pour le psoriasis en plaques (calcipotriène et dipropionate de bétaméthasone, m/m 0,005 %/0,064 %)





- Désormais disponible : Wynzora® Cream (calcipotriène et dipropionate de bétaméthasone, m/m 0,005 %/0,064 %), un traitement topique quotidien du psoriasis en plaques chez l'adulte à partir de 18 ans utilise la technologie PADtm pour la première fois.

- Wynzora est la première et la seule crème à base d'eau qui utilise la technologie PADtm pour faciliter l'optimisation du traitement du psoriasis en plaques (réf. : informations de prescription aux États-Unis ou USPI, U.S. Prescribing Information)

- Pour 95 % des patients adultes atteints de psoriasis aux États-Unis, le traitement de première ligne utilisé est un traitement topique1.

- À l'aide d'une échelle en 50 points portant sur la commodité du traitement, les patientes ont évalué Wynzora à 84 % sur la facilité d'application, l'application non grasse et la perturbation minimale de leur routine quotidienne, entre autres items évalués.

- Wynzora® Cream sera disponible pour un approvisionnement commercial à compter du 19 juillet 2021 aux États-Unis.

CHARLESTON, Caroline du Sud, et COPENHAGEN, Danemark, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- EPI Health et MC2 Therapeutics, ont annoncé aujourd'hui la disponibilité commerciale aux États-Unis de Wynzora® Cream (calcipotriène et dipropionate de bétaméthasone, m/m 0,005%/0,064%) pour le traitement topique du psoriasis en plaques chez l'adulte âgé d'au moins 18 ans.

« Le calcipotriène et le dipropionate de bétaméthasone sont des molécules largement utilisées pour le traitement du psoriasis en plaques, avec une efficacité, une sécurité et une tolérabilité éprouvées. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas être combinés en une crème aqueuse, moins grasse et plus facile à utiliser que les autres formulations. » ? John Koo, MD, professeur de dermatologie au centre médical de l'Université de Californie à San Francisco et co-directeur à l'UCSF Psoriasis Treatment Center, unité de photothérapie et clinique de psychodermatologie. Diplômé en dermatologie et psychiatrie.

« En tant que leader en dermatologie, les efforts que nous déployons pour élargir notre portefeuille afin d'aider à résoudre certains des problèmes auxquels près de 8 millions de personnes 2 font face, aux États-Unis, avec le psoriasis, s'inscrivent dans le cadre de notre mission, qui consiste à fournir des médicaments sûrs, bénéfiques et efficaces, tels que Wynzora®, à la communauté dermatologique », a déclaré John Donofrio, président d'EPI Health.

« Le développement et la conception unique de Wynzora® visaient à fournir efficacité, sécurité et commodité en un seul produit topique », a commenté Jesper J. Lange, PDG de MC2 Therapeutics. Et de poursuivre : « Notre collaboration avec EPI Health lors de la préparation du lancement a été excellente et nous sommes ravis que Wynzora® soit désormais disponible pour les patients. »

À propos du psoriasis en plaques

Le psoriasis est une maladie de peau chronique courante, non contagieuse, sans cause ni remède précis. L'impact négatif du psoriasis en plaques sur la vie des personnes peut être immense car la maladie affecte l'apparence de la peau avec des plaques rouges et squameuses. Les poussées de psoriasis peuvent être imprévisibles. Le psoriasis touche des personnes de tous âges. La prévalence déclarée du psoriasis varie entre de 2 à 4 % de la population. La maladie constitue donc constitue un problème de santé grave avec plus de 100 millions de personnes touchées dans le monde entier. Plus de 90 % des patients traités utilisent des médicaments topiques. Selon la National Psoriasis Foundation, les démangeaisons sont présentes chez 70 à 90 % des patients atteints de psoriasis et, avec l'écaillage et la desquamation, ces démangeaisons sont le symptôme le plus lourd pour les patients.3,4 Les patients atteints d'une maladie psoriasique courent un risque élevé de développer d'autres problèmes de santé chroniques et graves, notamment l'arthrite, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, les maladies intestinales inflammatoires et la dépression.3

À propos de Wynzora® Cream

Wynzora Cream est une combinaison à dose fixe de calcipotriène et de dipropionate de bétaméthasone, incorporés dans une base de crème. Elle est utilisée pour le traitement topique du psoriasis en plaques. Wynzora® Cream est basée sur la technologie PADtm, qui offre une stabilité unique du calcipotriène et du dipropionate de bétaméthasone dans une formulation aqueuse, pratique à utiliser. Wynzora® Cream a été conçue de manière unique pour offrir aux patients une nouvelle option de traitement dans leur routine quotidienne en combinant les trois éléments essentiels d'une thérapie topique dans un seul produit : une grande efficacité, un profil de sécurité favorable et une facilité d'utilisation. Dans le cadre des essais de phase 3 menés dans différents centres aux États-Unis et dans l'Union européenne, il a été démontré que Wynzora® Cream constituait une combinaison unique alliant une efficacité clinique probante, un profil de sécurité favorable et une grande commodité.

Pour plus d'informations, consultez le site www.wynzora.com .

Indication et informations importantes sur la sécurité relatives à Wynzora® Cream (calcipotriène et dipropionate de bétaméthasone, m/m 0,005 %/0,064 %)4

Indications et utilisation

Wynzora® Cream (calcipotriène et dipropionate de bétaméthasone) est indiquée pour le psoriasis en plaques chez l'adulte. On ne sait pas si Wynzora Cream est sûre et efficace chez les enfants.

Informations importantes sur la sécurité

Wynzora Cream est destinée à un usage topique uniquement.

Les patients ne doivent pas utiliser plus de 100 g de Wynzora Cream par semaine.

Wynzora Cream ne doit pas être utilisée à proximité ou à l'intérieur de la bouche ou des yeux, et ne doit pas être appliquée dans le vagin.

Les patients devraient éviter d'utiliser Wynzora Cream sur le visage, l'aine ou les aisselles, ou s'ils présentent une atrophie au site de traitement.

Les patients doivent appliquer Wynzora Cream une fois par jour sur les zones touchées de la peau et ce, pendant un maximum de 8 semaines.

Les patients devraient cesser le traitement une fois que le psoriasis en plaques est sous contrôle.

Les patients ne doivent pas utiliser Wynzora Cream avec des pansements occlusifs.

L'hypercalcémie et l'hypercalciurie ont été observées avec l'utilisation de calcipotriène topique.

Wynzora Cream peut provoquer une suppression réversible de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) avec risque de signes cliniques d'insuffisance par manque d'hormones glucocorticoïdes pendant et après l'arrêt du traitement.

Wynzora Cream peut causer des problèmes de vision, et notamment entraîner une augmentation du risque de cataracte et de glaucome.

On ne sait pas si Wynzora Cream peut nuire à un enfant à naître.

Les femmes qui allaitent ne doivent pas appliquer Wynzora Cream directement sur le mamelon et l'aréole.

On ignore si le calcipotriène et le dipropionate de bétaméthasone administrés par voie topique sont absorbés dans le lait humain.

Veuillez vous reporter à la section FPI (Full Prescribing Information) relative aux informations de prescription de Wynzora Cream.

Nous vous encourageons à signaler à la FDA les effets secondaires des médicaments sur ordonnance. Consultez le site www.fda.gov/medwatch ou composez le 1-800-FDA-1088.

À propos de EPI Health

EPI Health est une entreprise pharmaceutique spécialisée, reconnue comme l'un des leaders du secteur et l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de la communauté américaine de dermatologie. Son siège social est sis à Charleston, en Caroline du Sud. EPI Health s'est engagée à fournir aux dermatologues des traitements sur ordonnance novateurs tout en améliorant la qualité de vie des patients et en fournissant des services médicaux exceptionnels. Son portefeuille actuel comprend des médicaments pour les patients atteints de rosacée, de dermatite atopique, de boutons de fièvre et d'acné. EPI Health est une filiale en propriété exclusive de Evening Post Industries.

Pour plus d'informations, consultez le site www.epihealth.com .

À propos de MC2 Therapeutics

MC2 Therapeutics est une entreprise pharmaceutique privée à vocation commerciale, qui développe une nouvelle norme de traitements topiques pour les maladies inflammatoires chroniques. Grâce à sa technologie PADtm, MC2 Therapeutics vise à établir une nouvelle norme d'expérience en matière de traitement pour les patients, et à libérer le plein potentiel de nouveaux médicaments topiques au profit des patients, des médecins, des payeurs et des sociétés. La technologie PADtm est la pierre angulaire du pipeline novateur de médicaments candidats pour traiter la dermatite atopique, la sécheresse oculaire, la rosacée oculaire, le prurit urémique et le lichen scléreux.

Pour plus d'informations, consultez le site www.mc2therapeutics.com .

À propos de la technologie PADtm

Les formulations de la technologie PADtm sont faites sur mesure pour répondre au profil de produit cible d'un produit candidat sélectionné. La technologie PADtm permet de mélanger l'huile et l'eau dans une crème en utilisant seulement une fraction de l'émulsifiant nécessaire dans les crèmes et lotions conventionnelles. Les principales caractéristiques des formulations de la technologie PADtm sont la pénétration élevée des ingrédients actifs dans le tissu cible, l'amélioration de la solubilité et de la stabilité des ingrédients actifs, la tolérance élevée et l'excellente commodité du traitement.

