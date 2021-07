Appui de 200 000 $ à un projet visant à accélérer le virage numérique des entreprises touristiques





QUÉBEC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 200 000 $ à Événements Attractions Québec (EAQ). L'objectif : soutenir la mise en oeuvre d'un projet d'accompagnement qui contribuera à l'essor des entreprises touristiques en accélérant leur virage numérique. Destiné particulièrement aux festivals, aux événements et aux attractions, ce projet s'inscrit dans un contexte de relance des activités de l'industrie touristique alors que la compétition sera forte et que le recours aux technologies permettra aux entreprises québécoises de se démarquer.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

Cette aide financière est octroyée par l'entremise du volet 2 de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT), créé à la suite de l'annonce du Plan de relance touristique par la ministre du Tourisme le 11 juin 2020. Ce volet vise à soutenir des projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires.

Citations :

« Les entreprises touristiques doivent plus que jamais envisager d'adopter des solutions numériques pour faire face à la nouvelle réalité postpandémique. Le projet annoncé aujourd'hui leur permettra de mieux identifier leurs besoins et de cibler plus efficacement les solutions pour y répondre. En plus de contribuer à la croissance des entreprises, l'accompagnement d'Événements Attractions Québec favorisera une offre touristique bonifiée et une attractivité encore plus forte de notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Un des objectifs du projet est d'accompagner les entreprises afin de rendre leur offre encore plus accessible et attrayante. Des entreprises de partout au Québec pourraient bénéficier d'une offre touristique disponible en ligne et facilement consommable. Il y aura un apport direct sur leur capacité d'accueillir des clients, d'optimiser les revenus de billetterie et de faire rayonner leur produit de façon numérique. Ultimement, les régions pourront bénéficier de la plus grande présence numérique de l'offre des attractions et des événements, d'une visibilité accrue sur un ensemble de plateformes et des visiteurs supplémentaires qui consommeront d'autres produits touristiques. »

Valérie Therrien, présidente - volet Attractions - Événements Attractions Québec

« Le projet déposé permettra de soutenir les attractions et les festivals à travers le Québec dans leur virage numérique. Par exemple, le programme virtuel assurera un rayonnement auprès de clientèles diversifiées, et ce, de façon complémentaire à l'offre présentielle, qui représente l'expérience recherchée par la clientèle. Le modèle d'affaires est à développer, et les efforts d'Événements Attractions Québec permettront aux activités touristiques de structurer leurs efforts. »

Nicolas Cournoyer, président - volet Festivals - Événements Attractions Québec

« Les attractions et les événements, qui représentent le coeur de l'offre touristique, stimulent les déplacements et les visites. Il nous est apparu important de les soutenir afin qu'ils soient en mesure de répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs, qui ont évolué rapidement au cours des derniers mois. Les capacités de rassemblement et la gestion des foules ne seront plus les mêmes pour plusieurs années. Il est essentiel que tous les événements et les attractions soient en mesure d'avoir les outils appropriés pour optimiser leurs opérations et l'accueil des clients, et ce, dans le respect des règles sanitaires. »

François-G. Chevrier, directeur général d'Événements Attractions Québec

Faits saillants :

Le projet d'accompagnement, qui a reçu l'appui des associations touristiques régionales, vise à accroître concrètement et rapidement le nombre d'entreprises et d'organismes disposant d'une solution numérique adaptée à la nouvelle réalité.

Plus précisément, Événements Attractions Québec proposera un accompagnement personnalisé à une centaine d'entreprises, des capsules d'information, des webinaires et des ateliers de formation sur des thèmes tels que :

la sélection et l'intégration optimale de solutions numériques;



l'utilisation efficace et légale des données des consommateurs;



la structuration et la promotion d'une offre en adéquation avec les attentes des voyageurs;



la mise en oeuvre d'un plan de formation pour améliorer les compétences numériques du personnel;

le développement d'un programme virtuel complémentaire et viable.

Les projets admissibles au volet 2 de l'EPRT doivent profiter à plusieurs entreprises touristiques ayant subi les contrecoups de la pandémie de la COVID-19. Ces entreprises peuvent appartenir à un ou plusieurs secteurs d'activité touristiques différents et être situées dans une seule ou plusieurs régions touristiques du Québec.

Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres mises en place pour soutenir l'industrie touristique québécoise. Au total, le gouvernement du Québec a mis plus de 1 milliard de dollars à la disposition de cette dernière depuis le début de la crise pour l'accompagner et favoriser son adaptation et sa relance d'ici 2025.

