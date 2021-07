Virgin Mobile Canada est maintenant Virgin Plus





TORONTO, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Virgin Mobile Canada devient officiellement Virgin Plus et adopte un nom et une identité qui reflètent l'évolution de son offre de services, qui va maintenant au-delà des services mobiles. Mentionnons entre autres l'Internet et la télévision par application (pour les Membres de l'Ontario et du Québec) ainsi que les plus récents modèles de téléphone les plus branchés, les forfaits avantageux pour service de téléphonie, le service à la clientèle primé et les avantages de Membre qui offrent aux Membres des rabais sur la bouffe, la mode et les divertissements en plus d'expériences uniques (pour les Membres partout au Canada).

« Les Canadiens demandent que leurs fournisseurs offrent plus de services, et Virgin Plus répond à l'appel, a expliqué Jennifer Posnikoff, gestionnaire de la marque et des communications marketing, Virgin Plus. Ce repositionnement de la marque reflète son évolution au-delà de l'offre de services mobiles pour inclure les services Internet mobile et télévision, le tout offert par un seul fournisseur. Sans oublier les avantages de Membre et le service à la clientèle primé. »

Virgin Plus offre aux résidents de l'Ontario et du Québec une façon simple d'obtenir tous leurs services (mobilité, Internet résidentiel et télévision) auprès d'un seul fournisseur. Les Membres de Virgin Plus partout au pays continueront de profiter de services comme Doux Paiement, un programme de paiement qui leur permet de payer leur téléphone en 24 mensualités abordables. Ils pourront également faire l'expérience d'une gestion de compte conviviale à l'aide de l'application primée de l'entreprise qui permet aux Membres de facilement payer les factures, de surveiller l'utilisation des données et de gérer les options en toute transparence. Par ailleurs, Virgin Plus continuera bien évidemment d'offrir aux Membres de nouveaux avantages de Membre tendance, comme des rabais sur la bouffe, la mode et les divertissements ainsi que des expériences V.I.P. uniques.

« Virgin Plus souhaite combler les besoins actuels des Canadiens, qui parlent plus, regardent plus de contenu en continu, jouent à plus de jeux et, de façon générale, profitent plus de la vie, a déclaré Richard Branson, fondateur du groupe Virgin. Virgin Plus n'est pas seulement une entreprise de télécommunications : elle offre aux Canadiens l'expérience "plus" à laquelle ils s'attendent afin de vivre pleinement leur vie. »

Un nouveau concours génial pour célébrer l'arrivée de Virgin Plus

Dans le cadre des expériences V.I.P. uniques, Virgin Plus s'associe à Virgin Radio pour lancer un concours de quatre semaines partout au pays. Ainsi, du 19 juillet au 15 août, les auditeurs de Virgin Radio et les Membres de Virgin Plus courront la chance de gagner des prix emballants chaque semaine. Le grand prix consiste en un séjour tout compris de cinq nuitées pour deux personnes au Mahali Mzuri, Virgin Limited Edition, au Kenya, d'une valeur de 20 000 dollars. Les Membres de Virgin Plus recevront en exclusivité un bulletin de participation supplémentaire pour doubler leurs chances de gagner en visitant le site benefits.virginplus.ca/fr.

À propos de Virgin Plus

Virgin Plus propose des services mobiles, Internet, de télévision et plus encore. Chez Virgin Plus, vous êtes plus qu'un client, vous êtes un Membre. Les Membres ont droit à des aubaines quotidiennes sur les marques les plus géniales de la mode, de la bouffe et des voyages, et courent la chance de gagner des expériences V.I.P. uniques. Nous avons des forfaits qui en valent la peine avec une tonne de données, des téléphones d'enfer et un service à la clientèle primé au Canada. Plus vous profitez de la vie, mieux c'est. Les résidents admissibles de l'Ontario et du Québec peuvent s'abonner au service Internet illimité pour profiter d'une utilisation illimitée à la vitesse dont ils ont besoin. De plus, profitez du contenu le plus populaire en direct et sur demande grâce à Virgin Plus TV, en tout temps, où que vous soyez. De plus, au moyen de la plateforme dédiée des représentants du service à la clientèle Plus pour la communauté et plus particulièrement au programme RÉ*Génération, les Membres de Virgin Plus peuvent aider les jeunes adultes diversifiés souvent mal servis à se lancer dans des carrières enrichissantes et durables axées sur la technologie. Vous voulez vous brancher? Rendez-vous en ligne ou appelez au 1 888 999-2321. Suivez Virgin Plus sur Facebook , Twitter ou Instagram .

