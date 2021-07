BRP reprendra ses opérations peu après un incendie dans la cour de l'une des ses installations de Juarez, au Mexique (Juarez 2)





VALCOURT, QC, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - BRP (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) annonce que le 17 juillet, 2021, un incendie s'est produit dans la cour de stockage de son usine de Juarez 2, au Mexique. Tous les employés sur place ont été évacués de façon sécuritaire et aucune blessure n'a été signalée. Aucun dommage n'a été rapporté à l'usine manufacturière, dans laquelle sont produits des véhicules côte-à-côte. La Société est prête à reprendre ses activités d'exploitation et s'attend à recevoir l'autorisation de la part des autorités d'ici le milieu de la semaine.

« Je suis heureux que tous nos employés soient en sécurité et qu'ils aient pu suivre nos protocoles d'évacuation. Nous sommes également reconnaissants de l'aide rapide des pompiers, des entreprises locales et des autorités. Nous anticipons que ceci n'aura aucun impact significatif sur les activités d'exploitation », a affirmé José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

La Société collabore avec les autorités ainsi que des experts internes et externes afin de déterminer la cause de cet incident. Certains véhicules côte-à-côte qui se trouvaient dans notre cour de stockage ont été détruits, ceci représente environ six jours de production.

Bien que cet incident pourrait occasionner des délais dans la livraison de certains véhicules côte-à-côte, nos concessionnaires et clients peuvent être assurés que nous mettons en place des mesures afin d'atténuer les impacts.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur plus de 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marins Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et petits avions. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des revenus annuels de 6,0 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 130 pays, notre main-d'oeuvre mondiale est composée de plus de 14 500 personnes ingénieuses et motivées.

