PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT LANCE UNE NOUVELLE STRATÉGIE ALTERNATIVE POUR LES SITUATIONS SPÉCIALES, CONÇUE POUR PROCURER UN FLUX DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ AUX INVESTISSEURS MOINS DÉPENDANTS DES REBONDS DES MARCHÉS BOURSIERS OU OBLIGATAIRES.





Picton Mahoney Asset Management (« Picton Mahoney ») a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney. Ce fonds offrira quatre catégories de parts : catégorie A, catégorie F, catégorie I et des parts de FNB. Les parts de FNB commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui (sous le symbole PFSS). Les parts des catégories A, F et I ont été lancées le 13 juillet 2021 et sont offertes au public en tant que titres de fonds communs conventionnels.

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement du nouveau Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney à un moment où les Canadiens se trouvent face à des décisions difficiles sur l'adoption d'une méthode pour générer un revenu et des gains en capital à partir d'une allocation à revenu fixe à long terme dans leurs portefeuilles », a déclaré David Picton, président et chef de la direction et gestionnaire de portefeuille chez Picton Mahoney. « Nous gérons activement notre stratégie de couverture authentique pour les situations spéciales depuis plus de six ans et nous sommes satisfaits du succès obtenu en offrant aux investisseurs un revenu et des gains en capital avec une atténuation des risques accrue en cas de baisse. Notre nouvelle offre de fonds de revenu alternatif donne l'occasion à un plus large segment d'investisseurs de bénéficier de notre expérience et de nos résultats probants. »

Le Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney intègre l'approche Fortified Investingtm exclusive de Picton Mahoney, une technique avérée, régie par des règles et axée sur la gestion du risque en atténuant l'exposition à la baisse tout en cherchant à générer une croissance à long terme, quelles que soient les conditions du marché.

Nom du fonds L'offre du fonds Symbole ?

catégorie FNB Code de

fonds ?

catégorie A Code de

fonds ?

catégorie F Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney L'objectif d'investissement du Fonds alternatif fortifié de situations spéciales Picton Mahoney est de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts provenant de l'appréciation des revenus et du capital en investissant principalement dans des situations événementielles dans les titres à revenu fixe tout en atténuant la perte en capital grâce à des stratégies de vente à découvert et de couverture. PFSS PIC 3550 PIC 3551

« Un investisseur traditionnel en obligations à long terme à la recherche de revenus doit faire face à d'importantes turbulences compte tenu des faibles taux d'intérêt qui ont rendu de plus en plus ardues l'offre de gains en capital et l'atténuation des risques de baisse », a déclaré Philip Mesman, associé, responsable des revenus fixes chez Picton Mahoney. « Ce nouveau fonds alternatif est une solution de crédit événementielle qui vise à fournir un flux de rendement diversifié aux investisseurs à la recherche de revenus et de gains en capital. Il existe de multiples causes d'occasions qui peuvent être considérées comme des "situations spéciales", comme la nouvelle d'une F&A, d'un refinancement potentiel anticipé des obligations ou d'une modification de réglementation. Notre équipe d'analystes de crédit expérimentés a pour objectif de créer de l'alpha dans le portefeuille grâce à l'analyse ascendante d'une situation spéciale en examinant méticuleusement les données financières d'une société et les clauses de ses obligations.

La mission officielle de notre société a pour but d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers avec une plus grande certitude; avec cette stratégie, nous nous concentrons donc sur la couverture des risques de change, du taux d'intérêt, du crédit et de la liquidité pour mieux parvenir à ce résultat. »

Pour en savoir plus sur la gamme complète de fonds de Picton Mahoney, veuillez consulter le site www.pictonmahoney.com.

À propos de Picton Mahoney

Picton Mahoney Asset Management est spécialisée dans les solutions d'investissement différenciées et la gestion de la volatilité régie par des règles. Picton Mahoney aide ses clients à renforcer leurs portefeuilles en s'appuyant sur une expérience acquise au fil des ans à travers différents cycles de marché et environnements d'investissement.

Fondée en 2004 et détenue à 100 % par ses employés, Picton Mahoney est une boutique de gestion de portefeuilles à laquelle ont été confiés plus de 9,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 juin 2021). Pionnière des principes et pratiques d'investissement de couverture authentiques au Canada, la société offre une gamme complète de solutions d'investissement, notamment des fonds communs et alternatifs, aux investisseurs institutionnels et aux particuliers dans tout le pays.

Les fonds communs de placement peuvent générer des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance et autres frais éventuels. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne garantit pas les rendements futurs. Les fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par l'entremise d'un courtier inscrit auprès de l'OCRCVM et ne sont disponibles que dans les juridictions où ils peuvent être légalement vendus.

