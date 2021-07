/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce de financement au sujet du Fonds d'aide aux victimes/





OTTAWA, ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, au nom de l'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, fera une annonce de financement liée au Centre de criminologie de l'Université de Montréal et au Bureau international des droits des enfants. Après une allocution devant les bénéficiaires, la secrétaire parlementaire Bendayan et les bénéficiaires répondront aux questions des medias.

Date : Le lundi 19 juillet 2021



Heure : 11 h 15 (HE)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire par courriel à media@justice.gc.ca en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent. Le lien MS Teams et les renseignements téléphoniques seront fournis aux personnes inscrites.

SOURCE Department of Justice Canada

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 07:00 et diffusé par :