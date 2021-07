oxio conclut une ronde de série A de 25 M$, portant le financement total à 40 M$





Avec l'investisseur principal Xavier Niel, fondateur de Free, l'innovante startup change la façon dont les Canadiens se connectent à Internet

MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - oxio, la plate-forme de connectivité Internet qui bouleverse l'industrie canadienne des télécommunications, a annoncé aujourd'hui qu'elle a clôturé son financement de série A après avoir amassé avec succès 25 millions de dollars canadiens et porté son financement total à 40 millions de dollars canadiens. Le principal investisseur de cette première ronde de financement significatif en capital-risque était Xavier Niel, fondateur de Free, le géant des télécommunications qui a révolutionné la connectivité européenne. Les autres investisseurs comprennent Investissement Québec, Desjardins Capital, Desjardins Entreprise, WNDRCO et Dispatch Ventures.

La clôture de cette ronde de financement s'inscrit dans l'élan dynamique qu'oxio a entamé dans la dernière année. Notamment, l'entreprise a participé l'hiver dernier à Y Combinator, l'un des incubateurs de startups les plus reconnus au monde. Depuis leur lancement en 2019 sur le réseau de Vidéotron, les services d'oxio ont connu une forte croissance sur le marché québécois. Forts de ce succès, ils continuent leur croissance en lançant leur offre de service Internet en Ontario en utilisant le réseau de Rogers pour servir leurs clients.

Le financement de série A servira entre autres à accélérer le déploiement des services d'oxio dans le reste du Canada et affiner davantage oxioOS, son système d'opération exclusif pour Internet. Le logiciel oxioOS est l'élément central qui permet à la plate-forme de connectivité de bouleverser le paysage des télécommunications traditionnelles. Le système d'opération infonuagique d'oxio permet d'améliorer grandement l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et par le fait même, ses prix. En misant sur l'automatisation, oxio fonctionne avec une structure d'effectif allégée qui permet d'offrir des prix justes et transparents à ses clients.

Cette étape importante de financement arrive à un moment où oxio est prêt à changer la perception des Canadiens à propos d'Internet. « Nous avons une vision très différente des télécommunications; nous voyons une séparation entre les réseaux physiques et les fournisseurs numériques, un peu comme ce que l'infonuagique a fait avec les serveurs. Nous prévoyons un avenir où les fournisseurs d'accès Internet sont divisés en deux piliers: les entreprises qui construisent et entretiennent des réseaux physiques et les entreprises de fournisseurs numériques, comme la nôtre, spécialisées dans les services Internet sans friction », a déclaré Marc-André Campagna.

Par sa plateforme technologique et son modèle d'affaires uniques, oxio s'est doté d'une force innovatrice qui a su convaincre les investisseurs à se joindre à bord. « Nous sommes heureux de réaffirmer notre confiance envers oxio et ses projets de croissance. Notre implication dans cette ronde est en parfaite cohérence avec notre volonté d'agir en complémentarité avec l'écosystème du capital de risque québécois, en plus de favoriser l'attraction d'investissements étrangers, souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Cela nous permet de faire équipe avec des entreprises québécoises prometteuses qui contribuent à façonner les infrastructures technologiques de demain. »

« Pour Desjardins, soutenir les entreprises c'est contribuer directement au bien-être des communautés. Ce soutien est d'autant plus crucial pour les startups en technologie, qui en plus d'être des vecteurs d'innovation, jouent un rôle important dans la modernisation de nos communautés, mentionne Marc Villeneuve Vice-président, Développement et Partenariats Est du Québec chez Desjardins. Notre appui à oxio s'inscrit dans cette volonté d'offrir à nos entreprises en forte croissance un accompagnement pertinent et adapté à leurs ambitions. »

Du point de vue des consommateurs, l'expérience oxio se distingue complètement de celle des télécoms traditionnelles. Pour oxio, l'accessibilité est essentielle : leur interface conviviale est conçue pour rendre les utilisateurs autonomes en leur redonnant le contrôle de leur internet. oxio peut être commandé en moins de cinq minutes et c'est le seul fournisseur de services Internet offrant un service à la clientèle local et une politique de remboursement de 60 jours. Une autre priorité absolue est la protection des informations des clients, avec des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité intégrées à la fois dans leur leurs équipements et dans leurs logiciels. « Nous nous engageons à fournir à nos clients un service Internet sécurisé, accessible et pratique », ajoute Campagna.

À propos d'oxio

Fondée en 2019, oxio est une plateforme de connectivité indépendante offrant aux Canadiens un Internet sécurisé, accessible et pratique. En combinant une approche humaine avec une technologie moderne, oxio transforme la façon dont les gens se connectent à leur fournisseur de services Internet. L'entreprise veut changer la façon dont les gens perçoivent l'accès à Internet, non pas comme un engagement mais comme une commodité. Pour oxio, Internet est une question d'égalité pour tous. www.oxio.ca

SOURCE oxio

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 07:00 et diffusé par :