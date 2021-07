Corona Canada devient le fer de lance d'une initiative de voyage consciencieuse en créant un nouveau poste de spécialiste des merveilles naturelles





Corona invite les Canadiens à postuler pour devenir «?spécialiste des merveilles naturelles?», poste qui permettra de voyager à l'échelle du pays et de redécouvrir nos beautés naturelles cet été

TORONTO, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Corona Canada a lancé aujourd'hui une offre d'emploi pour le poste de spécialiste des merveilles naturelles, une nouvelle possibilité d'emploi qui encourage les Canadiens à découvrir les beautés naturelles que notre pays a à offrir en voyageant de façon responsable. La bière Corona est brassée avec de l'eau et des ingrédients naturels. En tant que marque dévouée à la préservation du monde naturel, cette initiative jouera un rôle important pour la sensibilisation à l'importance de garder notre monde et l'environnement intacts.

Grâce au rôle de spécialiste des merveilles naturelles, un Canadien courra la chance de voyager partout au pays pendant deux mois dans une fourgonnette entièrement personnalisée, en partageant son expérience de la découverte des merveilles naturelles du Canada en cours de route. Au cours de son voyage, le spécialiste des merveilles naturelles tentera d'informer les Canadiens sur l'importance de préserver la nature, en s'arrêtant à des endroits bien connus, tout en faisant découvrir des joyaux cachés d'un océan à l'autre. La personne choisie fournira des conseils sur la façon de profiter des voyages tout en créant un impact environnemental aussi minime que possible. Le spécialiste des merveilles naturelles se rendra en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, en respectant un itinéraire établi, du 8 septembre 2021 au 1er novembre 2021. Il recevra un salaire de 20?000 $ plus les dépenses.

«?Corona tient profondément à célébrer la nature et à en jouir?», a déclaré Mike Bascom, directeur principal du marketing, Corona Canada. Le poste de spécialiste des merveilles naturelles a été créé pour cette raison, en permettant aux Canadiens de découvrir l'environnement étonnant du Canada grâce à l'expérience du voyageur choisi, tout en enseignant comment explorer notre pays de manière responsable, une démarche plus que nécessaire. Non seulement cette occasion renforce les références à la nature de la marque, mais elle contribue également à nous assurer de pouvoir continuer à profiter de la beauté de l'environnement naturel du Canada.?»

Depuis 2020, de plus en plus de Canadiens découvrent la beauté naturelle du pays. Cependant, cet engouement à la hausse pour l'exploration, observé partout au pays, a entraîné une empreinte environnementale importante. Comme le mentionne la description de poste, le spécialiste des merveilles naturelles va interagir avec les communautés qu'il visitera pour aider à identifier les améliorations mineures, mais importantes qu'on peut apporter, afin de protéger le monde naturel et d'encourager d'autres personnes à faire de même.

«?Il y a de nombreux joyaux naturels cachés à découvrir au Canada et, en tant que Canadiens, nous devons contribuer à nous assurer que notre magnifique pays demeure intact?», a affirmé Paul Zizka, photographe professionnel et porte-parole de Corona Canada. «?Corona, fer de lance de l'initiative liée au poste de spécialiste des merveilles naturelles, n'est pas seulement une formidable occasion pour la personne sélectionnée, mais aussi un moment incroyable d'informer les Canadiens en général.?»

Comment postuler :

Visitez le site Web de Corona Canada pour connaître tous les détails du poste et soumettre une demande en ligne. Les soumissions seront acceptées du lundi 19 juillet au lundi 9 août 2021. Le candidat retenu sera choisi avant d'être annoncé le lundi 6 septembre 2021.

Pour de plus amples renseignements sur Corona Canada, rendez-vous à l'adresse https://www.coronaextra.ca/ca_fr/home.html.

Pour soumettre une demande pour le poste de spécialiste des merveilles naturelles, rendez-vous à l'adresse www.coronaextra.ca/ca_fr/Specialistemerveillesnaturelles

À propos de Corona Canada :

Créée en 1925, Corona est une véritable pionnière de l'industrie de la bière en étant la première à utiliser une bouteille transparente pour montrer la pureté et la grande qualité de son produit au monde entier. Aucune Corona ne serait complète sans un quartier de lime. Ce rituel, qui ajoute caractère, saveur et goût rafraîchissant, fait partie intégrante de l'expérience unique, propre à Corona. La marque est synonyme de plage et de bons moments à l'extérieur. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à se déconnecter pour se reconnecter avec notre nature essentielle. Pour en savoir plus, visitez https://www.coronaextra.ca

SOURCE Corona Canada

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 07:00 et diffusé par :