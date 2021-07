/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Hamilton/





HAMILTON ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, de Stan Cho, ministre associé des Transports, et de Fred Eisenberger, maire de Hamilton.

Les représentants des médias et les invités sont priés de respecter les règles locales en matière de distanciation physique. Les participants devront fournir leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche des personnes présentes. Le port du couvre-visage est recommandé, en particulier lorsqu'il est impossible de maintenir une distance physique.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester chez vous si vous présentez l'un des symptômes énumérés dans le site qui suit : https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/about-covid-19, vous laver les mains et prendre d'autres mesures d'hygiène, et maintenez une distanciation physique.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent s'inscrire auprès de Gemma Spadafora, à Gemma.Spadafora@hamilton.ca.

Date : Lundi 19 juillet 2021



Heure : 9 h HAE



Lieu : Mountain Transit Centre (2200, rue Upper James, Mount Hope (Ontario)

L0R 1W0)



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Hamilton : www.youtube.com/insidecityofhamilton

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 06:00 et diffusé par :