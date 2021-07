/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce d'un investissement en infrastructure à Brantford/





BRANTFORD, ON, le 17 juill. 2021 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant l'infrastructure à Brantford, en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Will Bouma, adjoint parlementaire du ministre des Finances de l'Ontario et député provincial de Brantford-Brant, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; et de Janis Monture, directrice exécutif du Woodland Cultural Centre.

Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distance physique. Les participants devront communiquer leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche de contact. Le port d'un masque est recommandé, surtout s'il n'est pas possible de maintenir une distance physique.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : Veuillez rester à la maison si vous présentez l'un des symptômes énumérés ici : https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/about-covid-19, pratiquez le lavage des mains et d'autres mesures d'hygiène, ainsi que l'éloignement physique.

Les médias qui souhaitent y assister doivent s'inscrire auprès de Layla Black par courriel à l'adresse suivante : lblack@woodlandculturalcentre.ca.

Date: Lundi le 19 juillet, 2021

Heure: 14 h

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 19 juillet 2021 à 06:00 et diffusé par :