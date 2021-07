Le traitement par anticorps monoclonal anti-COVID-19 de Celltrion, le regdanvimab (CT-P59), démontre une forte activité neutralisante contre le variant Delta





Celltrion Group a annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats d'une étude d'efficacité in vivo montrant que le regdanvimab (CT-P59) a un puissant effet neutralisant contre le variant Delta (B.1.617.2, identifié pour la première fois en Inde) qui se propage rapidement.

D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le variant Delta a été signalé dans 96 pays, devenant le variant le plus répandu.1

L'étude préclinique in vivo a évalué l'effet de neutralisant du CT-P59 contre le variant Delta en utilisant une dose cliniquement pertinente. L'étude a démontré qu'un traitement par CT-P59 conduisait à un taux de survie de 100 % de la COVID-19 par rapport à 0 % pour le groupe placebo ; on a également observé une protection importante contre la perte de poids corporel après une exposition au virus. De plus, une dose thérapeutique de CT-P59 a permis de réduire significativement la charge virale de SARS-CoV-2 et l'inflammation dans les poumons en comparaison avec les témoins non traités, avec éradication virale chez tous les animaux traités avec le CT-P59.

Dans l'ensemble, le CT-P59 a montré une efficacité in vivo contre le variant Delta, après les variants Beta (B.1.351, identifié pour la première fois en Afrique du Sud)2 et Gamma (P.1, identifié pour la première fois au Brésil)3, comparable à celle contre le type sauvage de SARS-CoV-2, démontrant ainsi que, malgré la réduction de l'activité neutralisante in vitro contre les variants préoccupants, le CT-P59 a conservé son pouvoir thérapeutique dans des conditions in vivo.

L'anticorps monoclonal CT-P59 a également démontré une forte capacité de neutralisation contre le variant Lambda (C.37, identifié pour la première fois au Pérou) dans une étude de dosage avec pseudovirus à base de cellules effectuée par les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis.

« Ces nouvelles données sont encourageantes et renforcent notre corpus de données, à la fois précliniques et cliniques », a déclaré le Dr HoUng Kim, Ph.D., responsable de la division Médical et marketing chez Celltrion Healthcare. « Hautement transmissible, le variant Delta est un variant contagieux qui pourrait conduire à de nouvelles vagues d'infection à travers le monde. Il est important d'élargir l'arsenal de thérapies à base d'anticorps monoclonaux qui resteraient, espérons-le, efficaces contre les variants émergents de la COVID-19. »

Celltrion a annoncé ses données de Phase III complètes à l'occasion du 31e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID), qui a eu lieu en ligne du 9 au 12 juillet 2021. Durant la session orale, les données ont montré que le regdanvimab (CT-P59) a réduit significativement le risque d'hospitalisation ou de décès lié à la COVID-19 (de 72 %) chez les patients présentant un risque élevé de progression vers une forme grave de la COVID-19, la réduction atteint 70 % pour tous les patients. De plus, les patients ayant été traités avec du regdanvimab (CT-P59) ont signalé une réduction sensible du délai avant le rétablissement clinique, qui a été au moins 4,7 jours plus court pour les patients présentant un risque élevé de progression vers une forme grave de la COVID-19 et 4,9 jours plus court qu'avec le placebo pour tous les patients.

Notes aux rédacteurs :

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare a pour mission de fournir des médicaments innovants à des prix abordables afin de faciliter l'accès des patients à des thérapies innovantes. Ses produits sont fabriqués dans des laboratoires de culture de cellules de mammifères à la pointe de la technologie, conçus et réalisés pour satisfaire aux directives de la FDA américaine et de l'UE relatives aux BPF. Celltrion Healthcare s'efforce de proposer des solutions économiques et de haute qualité par l'intermédiaire d'un vaste réseau mondial couvrant plus de 110 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.celltrionhealthcare.com.

À propos du regdanvimab (CT-P59)

Le CT-P59 a été identifié comme potentiel traitement de la COVID-19 suite au criblage d'anticorps candidats et à la sélection de ceux qui ont montré la plus haute efficacité pour neutraliser le virus SARS-CoV-2. Les études précliniques in vitro et in vivo ont montré que le CT-P59 se lie fortement au DFR du SARS-CoV-2 et neutralise fortement le type sauvage et les variants mutants préoccupants, dont le variant Alpha (B.1.17, identifié pour la première fois au Royaume-Uni). Dans les modèles in vivo, le CT-P59 a réduit efficacement la charge virale du SARS-CoV-2 et l'inflammation dans les poumons. Les résultats des essais cliniques mondiaux de Phase I et de Phase II du CT-P59 ont démontré une innocuité, une tolérabilité, un effet antiviral et un profil d'efficacité prometteurs chez les patients présentant des symptômes légers à modérés de la COVID-19.4 Celltrion a également démarré récemment le développement d'un cocktail d'anticorps neutralisants avec le CT-P59 contre les nouveaux variants émergents du SARS-CoV-2.

