Une première au Centre Rockland : ouverture prochaine d'un complexe médical ultra-moderne





MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise ELNA Médical, qui forme le plus important réseau de cliniques médicales au Canada, et Cominar, l'un des plus importants fonds de placement immobilier au Canada, annoncent la création d'un tout nouveau complexe médical au Centre Rockland, à Ville Mont-Royal (Qc).

Cette première entente entre les deux organisations permettra l'ouverture d'un centre de soins de près de 24 000 pieds carrés dont la vocation sera de servir l'ensemble de la communauté environnante, tout en étant à l'avant-garde des technologies en soins de santé. Il offrira un groupe de médecine familiale (GMF) incluant un service de rendez-vous d'urgence et plusieurs spécialités médicales dont les consultations seront couvertes par la RAMQ, des services de laboratoires, une clinique de médecine privée et corporative, une clinique d'esthétique et de physiothérapie. À l'instar des autres cliniques du réseau d'ELNA Médical, des services à domicile et de télémédecine seront également disponibles.

La clinique, qui ouvrira ses portes à la fin 2021, proposera l'expérience qui fait la réputation d'ELNA Médical, soit l'accès facile et rapide à des soins de qualité, incluant la médecine préventive et personnalisée, en tirant parti des technologies de pointe.

« L'ajout de cette nouvelle clinique dans le réseau ELNA assurera une plus grande offre de services de soins de grande qualité aux populations environnantes du Centre Rockland, et ce, dans un lieu ultra-moderne et hautement technologique. Il s'agira pour nous d'un tout nouveau concept de clinique au sein d'un centre commercial. Dans un contexte où ces lieux tendent à se redéfinir, nous sommes très fiers de participer à notre façon à cette transformation bénéfique pour la population », affirme Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

« Nous sommes très heureux d'associer le Centre Rockland à ELNA Médical, le plus important réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada », déclare Sébastien Dubois, vice-président, location - commerce de détail, Cominar. « Nous sommes convaincus que cette nouvelle offre au Centre Rockland va rehausser l'expérience pour nos visiteurs et deviendra rapidement une autre opération couronnée de succès pour ELNA Médical au Québec. L'ouverture de ce complexe médical sera sans aucun doute l'un des moments forts de notre projet de diversification des usages qui s'inscrit dans notre volonté de transformer nos centres commerciaux en destination du quotidien. En effet, ce service supplémentaire offrira à plus de 25 000 visiteurs par an la possibilité de profiter des autres services, détaillants et restaurants du Centre Rockland. »

Cette nouvelle clinique s'ajoute aux 56 établissements du groupe qui compte déjà sur l'expertise de 800 professionnels répartis au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan ainsi qu'en Alberta et qui fournit chaque année des soins en personne et par télémédecine à plus d'un million de Canadiens et à 1 500 organisations.

